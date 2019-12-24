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ديني

أمين الصوفية: إبراهيم أبو حسين يفتح الباب لتكفير الصوفية ولا علاقة لنا به

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:08 م
أمين الصوفية
أمين الصوفية
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محمود ضاحي
قال الدكتور عبدالله الناصر حلمي أمين عام اتحاد القوى الصوفية، إن شيخ الساحة الحسينية الأحمدية في الغربية رجل مدعي ولا علاقة له بالصوفية، ويفتح الباب لنقد الصوفية وتكفيرهم، مطالبًا المجلس الصوفي الأعلى بإصدار قرار بمنع نشاط الساحة الخاصة به.

وأوضح حلمي، أنه لايعرف الشيخ إبراهيم أبو حسين صاحب الساحة الحسينية ولم يعرفه سوى من الفيديوهات التي انتشرت عنه مؤخرًا، وليس شيخ طريقة مسجل في المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وكان الشيخ أبراهيم أبو حسين قد انتشرت له فيديوهات مؤخرًا عبر السوشيال ميديا، يمزج خلالها آيات القرآن بأحداث سياسية حالية ويردد تفسيرات غير مفهومة عن القرآن الكريم مدعيا أن القرآن بشر بحروب مصر منذ النكسة إلى انتصار 73، وتنبأ أيضا بثورة 25 يناير باعتبار أنها أحد آيات الهلاك في القرآن.

وتحدث أبو حسين في فيديوهات منتشرة له عن كثير من الحقائق العلمية مشككا في نسب الماء في الكرة الأرضية وفي جسم الإنسان، مؤكدا أنه وصل الى هذه النتائج بـ إلهامات نورانية.

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