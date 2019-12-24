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محافظات

لعدم تواجدهم بالعمل.. إحالة ١٤ طبيبا للتحقيق في أسيوط

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:07 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أحال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، 14 طبيبا إلى التحقيق بديوان المدينة لعدم تواجدهم في أوقات العمل بمستشفيات ابنوب وصدفا بأسيوط العام.

كان فريق من إدارة المتابعة بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالمديرية، قام بجولة فجر اليوم الثلاثاء، مفاجئة على مستشفيات أبنوب المركزي وصدفا المركزي وأسيوط العام، حيث تفقد سير العمل بالاستقبالات والعنايات والمبتسرين والأقسام الداخلية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الجولة تأتي لإعادة الانضباط للعنصر البشري المكلف بالسهر في المستشفيات والتأكد من تقديم الخدمة على أكمل وجه؛ مؤكدا استمرار الحملات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن المحافظة في مختلف الأوقات ورصد كافة الملاحظات وتذليل أي مشكلات والالتقاء بالمرضي ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.
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