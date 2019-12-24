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ثقافة

متحف الطفل يطلق فعالياته للاحتفال بالعام الجديد طوال الأسبوع القادم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أعلن د. نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة أن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" أحد الركائز الثقافية بالجمعية يطلق صباح غدا الاربعاء، فعاليات احتفالاته بأعياد الكريسماس والعام الجديد 2020، والممتدة لمدة أسبوع، والتى تتنوع في فحواها ما بين الترفيه والتعليم بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال، بمشاركة المئات من الأطفال وأسرهم.

قال د.اسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع إن الاحتفالية تتضمن ورش حكى يستمع فيها الأطفال إلى بابا نويل الذى يأخذهم بخيالهم إلى بداياته وكيف أصبح الشخصية المحببة للجميع والذى يعد أهم رمز فى احتفالات العالم بالعام الجديد، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية تنمى الانتماء الى الوطن باحتفالاته بكل المناسبات الدينية والوطنية.

من جانبها قالت فاطمة مصطفى، نائب مدير متحف الطفل إن الاحتفالات تشمل دى جى، هدايا سكريت سانتا، بازل، الرسم على الوجه والتقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى ورش عمل لتنمية قدراتهم العلمية والثقافية، وأشارت إلى أن الفعاليات تبدأ فى التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء طوال أيام أسبوع الاحتفالات، وحتى التاسعة مساء يومى الجمعة والسبت، بينما ليلة رأس السنة تمتد الاحتفالية حتى الساعة 12 مساء.
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