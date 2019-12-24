محمد محمود عبد العزيز يحتفل بالكريسماس بصحبة مجموعة من الفنانين

حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز علي الاحتفال بالكريسماس برفقة مجموعة من أصدقائه الفنانين وهم ، دنيا سمير غانم، وزوجها المذيع رامي رضوان، والفنان كريم فهمي وكريم محمود عبد العزيز حيث نشر صورة جديدة تجمعهم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام" يحتفلون بالكريسماس .



وعلق: "عيد ميلاد سعيد ليكم جميعا، كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير".



يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز، شارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين.