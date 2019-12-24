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فن

بعد طلاقها من ليام هيمسورث.. حقيقة انفصال مايلي سايرس عن حبيبها الجديد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:59 م
مايلي سايرس
مايلي سايرس
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شروق ابراهيم
نفت شقيقة المغني الشهير كودي سيمبسون الشائعات التي ترددت حول انفصال شقيقها عن حبيبته النجمة العالمية مايلي سايرس بعد مرور أشهر قليلة على ارتباطهما.

وقالت شقيقة كودي سيمبسون لصحيفة "ديلي ميل": "لا تصدقوا كل ما يقال وأؤكد أن مايلي وكودي لا يزالا سويًا".

وكان مصدر تسرب الشائعة أن كودي سيمبسون ظهر في عشاء مع موديل شهيرة بدون مايلي سايرس، وهو ما تم تفسيره وفبركته بأن الثنائي الشهير انفصلا، مع نشر المغنية الأمريكية تغريدة عبر موقع "تويتر" في نفس الوقت تقول فيها إنها تشعر بالوحدة في أعياد الكريسماس.

وارتبطت مايلي سايرس بـ كودي سيمبسون في أكتوبر الماضي بعد مرور أسابيع قليلة على انفصالها من زوجها الشاب الممثل الأسترالي ليام هيمسورث بعد زواجهما في ديسمبر 2018 عقب علاقة غرامية استمرت 10 سنوات، بسبب اتهام المغنية الأمريكية زوجها السابق بالخيانة.

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