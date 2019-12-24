لست وزيرا للاستثمار.. مدبولي: نسعى لحل مشاكل المستثمرين

الاستثمار تستقبل وفودا تجارية وحكومية للاطلاع على آخر تطورات المناخ الاستثماري.. مصر المركز الإقليمي للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا.. و3000 فرصة استثمارية متكاملة بالخريطة