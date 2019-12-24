مدير مستشفى إيتاى البارود: تماثل مصابي الاختناق للشفاء

أكد الدكتور سعيد عوض مدير المستشفى المركزى بإيتاى البارود على تماثل مصابى استنشاق مادة الكلور للشفاء وتم التصريح لهم بالخروج من المستشفى مساء أمس الاثنين.



أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بقرية الخوالد بمركز إيتاي البارود بالاختناق، نتيجة استنشاق مادة مجهولة أثناء النوم.



وكان مستشفى إيتاي البارود المركزى قد استقبل أمس كلًا من «احمد.م.م، (44 عاما)»، وزوجته «دعاء.ر.ب، (40 عاما)» ربة منزل ، وأولادهم «رحاب، (14 عاما)، وآلاء، (10 أعوام)، ومحمد، (10 اعوام)،جميعهم يقيمون بقرية الخوالد بدائرة المركز، مصابين بحالة اختناق نتيجة استنشاق مادة مجهولة، وتم حجزهم بقسم السموم لتلقى العلاج.



وتبين أن إصابة المذكورين بحالة اختناق إثر استنشاقهم مادة الكلور بعد قيام ربة المنزل بغسيل ملابس أولادها باستخدام الكلور، أثناء نومهم نظرا لإقامتهم جميعا فى حجرة واحدة مما تسبب فى استنشاقهم مادة الكلور فشعروا بالاختناق، وتم نقلهم لحجرة الرعاية بالمستشفى المركزى.

