AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مدير مستشفى إيتاى البارود: تماثل مصابي الاختناق للشفاء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
أكد الدكتور سعيد عوض مدير المستشفى المركزى بإيتاى البارود على تماثل مصابى استنشاق مادة الكلور للشفاء وتم التصريح لهم بالخروج من المستشفى مساء أمس الاثنين.

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بقرية الخوالد بمركز إيتاي البارود بالاختناق، نتيجة استنشاق مادة مجهولة أثناء النوم.

وكان مستشفى إيتاي البارود المركزى قد استقبل أمس كلًا من «احمد.م.م، (44 عاما)»، وزوجته «دعاء.ر.ب، (40 عاما)» ربة منزل ، وأولادهم «رحاب، (14 عاما)، وآلاء، (10 أعوام)، ومحمد، (10 اعوام)،جميعهم يقيمون بقرية الخوالد بدائرة المركز، مصابين بحالة اختناق نتيجة استنشاق مادة مجهولة، وتم حجزهم بقسم السموم لتلقى العلاج.

وتبين أن إصابة المذكورين بحالة اختناق إثر استنشاقهم مادة الكلور بعد قيام ربة المنزل بغسيل ملابس أولادها باستخدام الكلور، أثناء نومهم نظرا لإقامتهم جميعا فى حجرة واحدة مما تسبب فى استنشاقهم مادة الكلور فشعروا بالاختناق، وتم نقلهم لحجرة الرعاية بالمستشفى المركزى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة رئيس وحدة الحماية المدنية بإيتاي البارود وأمين شرطة و12 مواطنا في حريق تسرب البترول

الحصيلة 7 وفيات و 16 مصابا.. التفاصيل الكاملة لانفجار خط البترول بالبحيرة .. فيديو وصور

كارثة خط البنزين بايتاي البارود.. قرية المواسير تتحول إلى كتلة من النيران.. والبترول تكشف المتهم الرئيسي.. صور

فى حادث إيتاى البارود.. إجراء تحليل D N A لـ 5 جثث مجهولة الهوية وتحقيقات موسعة فى الواقعة

التعرف على هوية 4 جثث من ضحايا حريق قرية المواسير بعد إجراء تحاليل DNA

ترشيحاتنا

بعد ما نشرت صورته.. من هو حبيب ابنة عمرو دياب

بـ لوك كاجوال.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات

رسميا .. منع فرج عامر رئيس سموحة من المشاركة في أي نشاط وغرامة 50 ألف جنيه

ترزي شعبان عبد الرحيم يكشف أسرارا تعلن لأول مرة عن ملابس شعبولا.. فيديو

علي جمعة يكشف عن ٣ أشخاص تبكي عليهم السماء عند موتهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري

السعودية تخصص أراض في 3 مناطق لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات

كلنا واحد.. ضباط حقوق الإنسان يوزعون الهدايا على الأطفال بدور الأيتام المعاقين