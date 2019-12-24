تباين أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك.. الطماطم بـ4.4 جنيه.. البصل بـ 7 جنيهات.. اليوسفى بـ 4 جنيهات.. والجمبرى الجامبو 450 جنيها

تباين أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك:

الطماطم تسجل 4.4 جنيه

البصل يسجل 7 جنيهات

الكوسة تسجل 7 جنيهات

الليمون يسجل 11 جنيها

البرتقال البلدى بـ3.5 جنيه

اليوسفى يسجل بـ4 جنيها

البلطى يسجل 25 جنيها

الجمبرى الجامبو 450 جنيها

أسعار الأسماك اليوم، الثلاثاء

أسعار الجمبرى اليوم، الثلاثاء:

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور اليوم، الثلاثاء 24-12-2019،حيث ارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 و4.4 جنيه بزيادة جنيه.واستقرت البطاطس بين 4 و6 جنيهات، وتراوح البصل بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 5 و7 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات بارتفاع جنيه، وانخفض الباذنجان البلدي نحو 50 قرشا ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات والفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، الثلاثاء، بين 7 و11 جنيها، وسجلت أسعار البرتقال بأنواعه الثلاث ارتفاعا بقيمة 50 قرشا، حيث تراوح البرتقال البلدى بين 1.5 و3.5 جنيه، والبرتقال السكري بين 1.5 و3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و3.5 جنيه.وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و4 جنيهات، والجوافة بين 5 و7 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و8 جنيهات.سجّل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، وسمك البلطي نمرة "2" 20 جنيهًا، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيهًا، فليه بلطى تراوح 30 إلى 90 جنيها ، قشر بياض ما بين 50 و60، وبياض أملس 1 (بلدى) سجل 50 إلى 60 جنيها، وبياض أملس 2 (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) 20 إلى 30 جنيها، وقراميط - شيلان 10 إلى 20 جنيها، وسمك ثعابين يسجل 170 جنيها، وسمك البوري "1" بـ51 جنيهًا، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيهًا، وسعر سمك المكرونة خليجى نحو 28 جنيهًا، وسمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا، وسجل سمك المكرونة السويسي 65 جنيهًا.وتراجعت أسعار الجمبرى ما بين 20 و40 جنيها، إذ بلغ كيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 450 جنيهًا، وسمك الجمبرى المُجمّد نحو 165 جنيهًا، وجمبرى 1 سجل 370 جنيه، وسجل جمبرى 2 نحو 280، وجمبرى 3 تراوح من 90 إلى 170 جنيها.وتراوحت أسعار "سبيط - كاليماري - سابيا" ما بين 110 و160 جنيها، والكابوريا 30 إلى 140 جنيها للكيلو.