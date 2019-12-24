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فن

أمينة تحتفل برأس السنة مع وائل جسار وحكيم ورامي صبري

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:14 م
صدى البلد
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نورا نبيل
بعد حصول المطربة أمينة على جائزة الأفضل كمطربة شعبية للعام الثاني على التوالي في الاستفتاء السنوي الذي تقيمه "وشوشة" لاختيار الأفضل من نجوم الفن في كل المجالات كل عام، تستعد حاليا أمينة لإقامة 3 حفلات ليلة رأس السنة، حيث تقوم بعدد من البروفات علي الأغاني التي ستقدمها لجمهورها في هذه الليلة، والتي تحرص علي أن تقدم عدد من أغانيها التي يطلبها الجمهور باستمرار بالإضافة إلي مجموعة من أغاني كبار المطربين مثل وردة وسيد مكاوي وغيرهم.

وتقدم أمينة للعام الثاني حفلات مع المطرب وائل جسار، حيث سيقدمان معا حفل فندق انتركونتننتال سيتي ستارز القاهرة، بينما ستشارك حكيم في حفلة ليلة رأس السنة في كونراد القاهرة، أما رامي صبري فسيشاركها الغناء في حفل ماريوت الزمالك، وتؤكد أمينة علي سعادتها بأن تطل علي جمهورها لتحتفل معهم بالعام الجديد، والذي سيشهد لها العديد من الأمور منها التحضيرات المكثفة لألبومها الجديد والذي تعكف حاليا علي اختيار الكلمات والالحان له، حيث من المحتمل صدوره في الصيف القادم.

كما أنها سعيدة بعودتها للسينما من خلال فيلم "ميني بار" وهو اسم مبدئي للعمل الذي يجمعها بكل من صلاح عبدالله ونضال الشافعي ومنة فضالي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد خضير وعادل الأعصر، وتدور احداثه في اطار كوميدي اكشن، كما تقوم بالتحضير لتصوير كليب جديد مع المخرج جميل المغازي خلال الفترة القادمة أيضا.
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