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محافظات

ثقافة البحيرة ينظم المؤتمر الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة في دمنهور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:11 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
نظم فرع ثقافة البحيرة المؤتمر الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "ذوى الاحتياجات الخاصة وعلم النفس الإيجابي" بقصر ثقافة دمنهور تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة. 

وجاء المؤتمر فى إطار العمل على تأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وتقديم كافة الخدمات التشخيصية والتدريبية والتعليمية لهم لمساعدتهم على النمو الطبيعي من الناحية الحركية واللغوية والاجتماعية.

وشهدت فعاليات المؤتمر والجلسات البحثية توافد كبيرا من المواطنين على مدار يومين متتاليين حيث دارت الجلسة البحثية الأولى عن دعم فكرة الدمج بالمجتمع ومساواة الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بالأسوياء وكيفية تحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية وحقهم في حياة كريمة.

وتضمنت الجلسة الأولى على 4 محاور هى" معنى الحياة ،مقاربة لغوية وسيكولوجية في سياق التربية الخاصة، الأمن النفسي كمدخل لتهيئة مناخ نفسي واجتماعي لدمج الطفل، وقصص الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، الواقع والتحديات, تجربة تطبيقية".

كما اشتملت الجلسة الثانية على 4 محاور هى"التحديات التي تواجه رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة, الأنشطة الفنية وأهميتها للأطفال ذوى صعوبات التعلم ,استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التربية الخاصة ,مؤسسات الرعاية المجتمعية في مصر عبر العصور".
ثقافة البحيرة ينظم المؤتمر الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة في دمنهور
ثقافة البحيرة ينظم المؤتمر الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة في دمنهور
ثقافة البحيرة ينظم المؤتمر الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة في دمنهور
ثقافة البحيرة ينظم المؤتمر الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة في دمنهور
ثقافة البحيرة ينظم المؤتمر الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة في دمنهور
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