تعليم الشرقية في 2019 | مصرع طالب صعقا بالكهرباء وآخر يصيب زميله بمطواة داخل المدرسة.. وتجهيز 28 مدرسة بتكلفة 206 ملايين جنيه

تجهيز 28 مدرسة بالشرقية بتكلفة 206 ملايين و200 ألف جنيه

مصرع تلميذ بمدرسه السويدي الرسميه لغات بديرب نجم صعقا بالكهرباء

طالب يعتدي علي زميلة داخل الفصله بمدرسة الشهيد أحمد الشاذلي الإعدادية

افتتاح 3 مدارس جديدة بمركز ههيا بتكلفة 17 مليونا و564 ألف جنيه

تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير9 مدارس بتكلفة 57 مليون جنيه ‏بمركز منيا القمح

افتتاح مدرستين بأبو كبير بتكلفة 15 مليونا و930 ألف جنيه

إنشاء وتطوير 4 مدارس بتكلفة 30 مليون جنيه بمركز الحسينية

شهد قطاع التعليم بمحافظة الشرقية خلال عام 2019 عددا من الأحداث المهمة والحيوية، منها ما هو إيجابي مثل افتتاح عدد كبير من المدارس ودخولها الخدمة، ومنها ما هو مؤسف مثل تعدي طالب على زميلة بمطواة داخل المدرسة، بالإضافة إلى تولي الدكتور عثمان شعلان رئيسا لجامعة الزقازيق خلفا للدكتور خالد عبد الباري، والذي بلغ السن القانونية.فيما حرص موقع "صدى البلد" على رصد أبرز المحطات التي شهدها قطاع التعليم بمحافظة الشرقية خلال عام 2019/2020 والتي كان أبرزها.وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير وتجهيز 28 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة، والتي توفر 523 فصلا دراسيا جديدا وبتكلفة إجمالية تبلغ 206 ملايين و200 ألف جنيه خلال عام 2019/2020.وأكد المحافظ أن التعليم أهم ركائز التنمية والتقدم في المجتمعات وأن الدولة لا تألو جهدًا لتنمية المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بالمدارس وتدريب وتأهيل المعلمين عليها، بالإضافة إلى بناء المدارس الجديدة وتطوير مدارس قائمة بالفعل للتغلب على الكثافة الطلابية في الفصول، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بإقامة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 108 مدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفر 2208 فصول دراسية جديدة وبتكلفة مالية تبلغ 935 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لـ 41 مدرسة بتكلفة تبلغ 45 مليونا و500 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة تقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تحسين الخدمة التعليمية وإزالة أي معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل.ولقي الطالب "أحمد أيمن عابدين" والمُقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة السويدي الرسمية لغات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء هطول أمطار غزيرة بمدينة ديرب نجم.وشهد عام 2019 واقعة مؤسفة كان بطلها طالب تعدى على زميل آخر له داخل الفصل وأصابه بجرح غائر بالوجه بمدرسة الشهيد أحمد الشاذلي الإعدادية بكفر الأشراف التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.من جانبه، أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن الطالبين "م. س" و"ع. م"، قاما بالمزاح مع بعضهما ليتطور المزاح إلى تشابك بالأيدي ليحضر الطالب "ح. ب"، لفض النزاع بين الطالبين لتحدث إصابات بوجه الطالب "م. س" وتم اصطحابه إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية، وتحرير محضر بقسم مركز الزقازيق.وعليه قررت لجنة الحماية بالمدرسة فصل الطالب "ح. ب" خمسة أيام لسوء سلوكه وتعديه على أحد زملائه بالضرب الذي أدى إلى جرح وإحالة الواقعة للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق العاجل.وشهد مركز منيا القمح خلال عام 2019/2020 الانتهاء من أعمال إنشاء وتوسعة لنحو 9 مدارس بنطاق مركز ‏منيا القمح بتكلفة 57 مليون جنية لتوفير 160 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى ‏الانتهاء من تطوير إدارة منيا القمح التعليمية بتكلفة 5.4 مليون جنيه مقسمة إلى إنشاءات جديدة لـ5 مدارس، ‏وهي مدرسة محمد عبد الرحمن للتعليم الأساسي بـ 22 فصلا وبتكلفة 7 ملايين جنيه ‏ومدرسة سعاد جودة الثانوية بـ 15 فصلا وبتكلفة 8.2 مليون جنيه ومدرسة منيا ‏القمح الرسمية للغات بـ 12 فصلا وبتكلفة 6.1 مليون جنيه، ومدرسة حمادة فوزي ‏الثانوية بـ 9 فصول وبتكلفة 5.6 مليون جنيه ومدرسة عزية درويش للتعليم ‏الأساسي بـ 11 فصلا وبتكلفة 7.8 مليون جنيه.‏بالإضافة إلى أعمال توسعات وإحلال جزئي لنحو 4 مدارس بعدد فصول 94 فصلا، ‏وبتكلفة 20.3 مليون جنيه شملت مدرسة بني هلال الابتدائية ليصل عدد الفصول إلى ‏‏15 فصلا، وبتكلفة 2 مليون جنيه ومدرسة الشهداء الابتدائية ليصل عدد الفصول إلى ‏‏15 فصلا وبتكلفة 2 مليون جنيه ومدرسة شبرا السلام الابتدائية ليصل عدد الفصول إلى 19 فصلا وبتكلفة 3.1 مليون جنيه ومدرسة محمد عبد المحسن للتعليم الأساسي ‏ليصل عدد الفصول إلى 45 فصلا وبتكلفة 13.2 مليون جنيه.وكان لمركز ههيا نصيب في افتتاح 3 مدارس جديدة للتعليم الأساسي والثانوي التجاري بتكلفة إجمالية 17 مليونا و564 و657 جنيها، وهي مدرسة الجلاء للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 4071 م2 توسع بعدد 5 طوابق وتضم 23 فصلا بتكلفة 5 ملايين و805 آلاف و541 ألف جنيه.ومدرسة ههيا الثانوية التجارية والمقامة على مساحة 4202 م2 بـ 5 طوابق وتضم 34 فصلا بتكلفة 8 ملايين و546 ألفا و665 جنيها، وافتتاح مدرسة الجلاء الابتدائية والمُقامة على مساحة 4164 م2 إحلال جزئي لـ 5 طوابق، وتضم 14 فصلا، بتكلفة 3 ملايين و212 ألفا و541 جنيها، لتساهم في تقديم تعليم جيد لأبناء المدينة.كما شهد مركز أبوكبير افتتاح مدرسة الشهيد فتحي جمعان الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، والمُقامة على مساحة 6052 م2 توسع، بـ 5 طوابق، وتضم 36 فصلا بتكلفة 8 ملايين و847 ألفا و763 جنيها، للمساهمة في القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية ومدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية والمُقامة على مساحة 2971 م2 إحلال جزئي بـ 5 طوابق وتضم 13 فصلا بتكلفة 7 ملايين و82 ألفا و505 جنيهات.أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 4 مدارس بـ 65 فصلا دراسيا جديدا وتكلفة مالية تقدر بـ 30 مليونا و806 آلاف جنيه مقسمة إلى إنشاء جديد لنحو 2 مدرسة بـ 22 فصلا دراسيا وبتكلفة تبلغ 15144248 جنيه، وهما مدرسة الناصرية للتعليم الأساسي بـ 11 فصلا جديدا وتكلفة 7483449 جنيه ومدرسة عزبة الأربعين للتعليم الأساسي بـ 11 فصلا جديدا وتكلفة 7660799 جنيه.بالإضافة إلى تنفيذ أعمال توسع لـ 2 مدرسة وتكلفة إجمالية 15662730 جنيها مقسمة إلى توسع مدرسة صان الحجر القبلية الابتدائية بـ 23 فصلا دراسيا وتكلفة 6450709 جنيهات، ومدرسة الحسينية الثانوية الصناعية بنات بـ 20 فصلا دراسيا وتكلفة 9212021 جنيها.