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تعليم

لليوم الثاني .. قافلة جامعة الأزهر تستأنف عملها فى الغربية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:11 م
قافلة جامعة الازهر
قافلة جامعة الازهر
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محمد شحتة
واصلت قافلة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة لجامعة الأزهر، عملها بالكشف الكلى على المواطنين وتقديم العلاج بالمجان لليوم الثاني، وسط فرحة عارمة واقبال جماهيرى كبير من اهالى قرية بشبيش بالغربية.

وأعرب اهالى القرية عن فرحتهم بتلك القافلة وشكرهم لفضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر والدكتور محمد حسين المحرصاوى على رعايتهم لتلك القافلة متمنين تكرارها فى أقرب وقت نظرا لعدم وجود مستشفى بالقرية.

وتستأنف الندوات التوعوية والدينية والزراعية والبيطرية واختبارات محو الأمية العمل كما سيتم توزيع المساعدات الاجتماعية على باقى الحالات الأكثر احتياجا بالقرية والقرى المجاورة.

وكانت القافلة قد أنهت أعمالها فى يومها الأول فى ساعة متأخرة من مساء أمس بالكشف الطبي على المئات من المواطنين وتحويل العشرات منهم الى مستشفيات جامعة الأزهر.
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