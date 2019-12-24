صدى البلد يرصد أرقاما من تاريخ مواجهات الزمالك والإنتاج الحربي

يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.



صدى البلد يستعرض تاريخ مواجهات الزمالك والإنتاج الحربي:



التقى الفريقين في جميع البطولات 18 مرة، بواقع 15 مرة في الدوري المصري الممتاز، و3 مرات في بطولة كأس مصر.



فاز الزمالك 12 مرة، والإنتاج الحربي مرتين، وتعادلا 4 مرات.



آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت ضمن منافسات الموسم الماضي، في الجولة رقم 31 من الدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل هدف الزمالك خالد بوطيب، بينما سجل معاذ الحناوي هدف الإنتاج من ركلة جزاء.



وتُمثل مباراة اليوم، اختبارا هاما لكتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في ظل بحثهم عن استعادة نغمة الانتصارات، بعد تفريطهم في 5 نقاط بآخر مباراتين أمام طلائع الجيش ثم سموحة.



وسيكون الفوز بمثابة الحافز المعنوي للأبيض وتحسين موقفه في ترتيب الدوري، وكذلك بروفة قوية للفريق، قبل مباراته أمام زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



في المقابل، يسعى الإنتاج الحربي لتعمييق جراح الزمالك، من أجل مواصلة استفاقته وتحقيق الفوز الثالث له على التوالي، بعد تغلبه على طنطا وأسوان بنتيجة 1-0.



وخاض الزمالك 8 جولات هذا الموسم حتى الآن، وتمكن من الفوز في 4 مباريات بينما تعادل مباراتين وخسر مثلهما، في المقابل خاض الإنتاج الحربي 9 مباريات وحقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، فيما تلقى 3 هزائم.



ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 14 نقطة، متساويًا في النقاط مع الإنتاج الحربي الذي يتواجد في المركز السادس.