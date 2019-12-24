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محافظات

مستولى عليها منذ 22 سنة.. الجيزة تسترد مساحة 3 أفدنة أملاك دولة بمنشأة القناطر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:07 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
تمكنت محافظة الجيزة من استرداد مساحة ٣ أفدنة أراضي أملاك الدولة بقرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر كانت متعديا عليها منذ أكثر من 22 عاما، من قبل مخالفين وذلك خلال حملة مكبرة شنتها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الحملة جاءت فى إطار خطة الدولة لإستعادة الأراضى المتعدى عليها مؤكدًا أن الأرض كانت مخصصة لإقامه محطة الصرف الصحي لقرية وردان وتسبب التعدي عليها في تعطيل المشروع والوقوف حائلًا دون تنفيذه ما تسبب في معاناة الأهالي طوال هذه السنوات.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة لكافة التعديات علي الأرض وتسليمها للشركة المسئولة عن أعمال إنشاء المحطة حيث تم إنزال المعدات داخل الأرض للبدء فى مشروع محطة الصرف الصحى بوردان للتسهيل علي المواطنين وذلك بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .

ووجه راشد رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر بالمتابعة اليومية للأرض وإزالة أي معوقات تواجه الشركه العاملة أولًا بأول وعدم السماح بالتعدي عليها مجددًا ..
مستولى عليها منذ 22 سنة.. الجيزة تسترد مساحة 3 أفدنة أملاك دولة بمنشأة القناطر
مستولى عليها منذ 22 سنة.. الجيزة تسترد مساحة 3 أفدنة أملاك دولة بمنشأة القناطر
مستولى عليها منذ 22 سنة.. الجيزة تسترد مساحة 3 أفدنة أملاك دولة بمنشأة القناطر
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