أبرزها تنفيذ 11 تجمعا تنمويا سكنيا وزراعيا.. حصاد مشروعات سيناء التنموية في 2019

تنفيذ 11 تجمعا تنمويا سكنيا وزراعيا بمركزي الحسنة ونخل

افتتاح أكبر مصنع الرخام والجرانيت فى منطقة الجفجافة بوسط سيناء وأول صالة رياضية مغطاة بالعريش

توصيل شبكة المياه الجديدة إلى المواطنين فى منطقة كرم أبو نجيلة وفى منطقة المساعيد بالعريش بنسبة 100%





شهدت محافظة شمال سيناء تنفيذ عدد من مشروعات التنمية والمشروعات الخدمية خلال عام 2019م في اطار خطط التنمية التي تستهدفها الدولة من أجل تنمية وتعمير سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وحظيت المنطقة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر الفيديو كونفرانس مصنع الرخام والجرانيت فى منطقة الجفجافة بوسط سيناء، وهو بداية لاستثمار ثروات التعدينية في سيناء من الرخام والجرانيت و التى تنفرد بها منطقة وسط سيناء، تمت إقامتها على مساحة 4480 كيلو مترا مربعا، والمصنع على مساحة مليونى مترا مربعا ويضم 3 خطوط للإنتاج، ومصنعا للتشغيل الفنية بطاقة 25 مليون مترا مسطحا سنويا، ومنطقة تخزين وتداول على مساحة 25 ألف مترا مربعا.



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصالة المغطاة بالعريش عن طريق الفيديو كونفرانس، وهى أول صالة رياضية مغطاة فى محافظة شمال سيناء لإقامة المسابقات والأنشطة الرياضية المحلية والإقليمية والعربية على نحو مساحة 14 ألف مترا مربعا فى منطقة الواحة بالعريش، بتكلفة 92 مليون جنيه، وتضم مجموعة من الصالات الرياضية والملاعب المختلفة، وصالة استقبال لكبار الزوار، ملعب متعدد الأغراض لكرة القدم الخماسى والكرة الطائرة وتنس الطاولة والسلة واليد والمصارعة والجمباز وغيرها من الألعاب المختلف، غرف خلع الملابس، غرف واستراحات للحكام، وأخرى للبث التلفزيونى والإذاعى، غرفة للطبيب، مركز للمؤتمرات وآخر للمعلومات ومركز إعلامى، وموقف كبير للسيارات، حيث تتسع لعدد 2000 شخص.



كما تم افتتاح قرية "الجوفة النموذجية" بقرية ااجدي مركز الحسنة ، وهى نواة لتجمع حضارى متكامل بوسط سيناء، حيث تم افتتاح 100 منزل علي مرحلتين الأولى 30 منزلا، و70 مرحلة ثانية، كل منزل بمساحة 200 م2، كما تم فرش وتجهيز المنازل بالكامل بكافة الأجهزة المنزلية والكهربائية، والقرية تضم مسجد ودار ضيافة ومحطة مياه ومركز شباب ووحدة صحية.



وتم تنفيذ شبكة مياه العريش بتكلفة 886 مليون جنيه وقيام 4 شركات بتنفيذها من خلال 5 مناطق وتجمعات مختلفة وتوصيلها إلى المواطنين فى منطقة كرم أبو نجيلة، وفى منطقة المساعيد بنسبة 100%.



إنشاء محطة تحلية المياه بمنطقة السكادره بمدينة الشيخ زويد بطاقة إنتاجية 5 آلاف م ٣، وتخدم مدينة الشيخ زويد ومأخذ بحرى بطاقة 10 آلاف م ٣ لخدمة محطة التحلية تعتمد على آبار شاطئية.



تم إنشاء محطة رافع كرم أبو نجيله بطاقة 7000متر مكعب/اليوم، لتوفير مياه الشرب للمواطنين بمنطقة كرم أبو نجيله والمناطق المحيطة، وتتكون من خزان ومبنى كلور ومبنى طلمبات، ومبنى إدارى ومخازن.



وتم إنشاء محطة تحلية المياه بأبو صقل بطاقة الف م٣ يوم ، وتضم مبنى إدارى وبيارة مياه وخزان للمياه المنتجة ومبنى للمولدات ومبنى للتحكم ومظلة فلاتر وورشة صيانة ومخازن.



.كما تم افتتاح محطة تحلية مياه الشرب بحى المساعيد بالعريش، بطاقة ١٠٠ ألف م ٣/ يوم كمرحلة أولى، 200ألف م ٣ /يوم كمرحلة ثانية، و٣٠٠ ألف كمرحلة ثالثة، وذلك لتغذية منطقة وسط سيناء.وتم افتتاح محطة رافع مياه جنوب المساعيد بطاقة إجمالية ٢٠ ألف متر مكعب (تكديس)، لتغذية مدينة العريش.



كما تم افتتاح خزان مياه الشرب بمدينة بئر العبد ، بسعة 2000 م بالرافع وإنشاء خزان برافع رمانه سعة 2000 م ٣ . الي جانب تشغيل محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة أبو الجلود فى قرية قاطية ، بطاقة 250 م ٣ يوم، وتتكون من 3 آبار سطحية لتغذية المحطة بالمياه المالحة، ووحدة تحلية بطاقة 250 متر مكعب/ يوم ، وخزانات مياه.



كما تم الانتهاء من تنفيذ 11تجمع تنموي ,سكنى وزراعى ، بمركزي الحسنة ونخل وتم طرحها لتمليك منزل ومزرعة للمواطنين من مختلف المحافظات ، والمنزل على مساحة 175 مترا مربعا و10 أفدنة زراعية كاملة المرافق لكل فرد متكامل المرافق والأنشطة التنموية ، حيث يضم "أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان ، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية . كما تم رفع كفاءة 250 مدرسة بشمال سيناء بتمويل من اليونيسيف والهلال الأحمر.

