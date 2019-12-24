AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأعلى للإعلام ينظم دورات عن الأخبار الكاذبة والتوعية السياسية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد على مشروع خطط التدريب ومن بينها ورش العمل حول الأخبار الكاذبة والتوعية السياسية وأبعاد الأمن القومي في المجال الإعلامي.

وتشمل الدورات محاضرات عن صناعة الأكاذيب وتضليل الرأي العام وكيفية مواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات والمعايير والأكواد المهنية التي أصدرها المجلس.

تبدأ الدورة نهاية يناير المقبل وتبلغ مدتها 3 أيام بواقع محاضرتين يومين ومخصصة لمديري تحرير البرامج ومديري تحرير ورؤساء الأقسام بالصحف.

ويحاضر في الدورات أساتذة الإعلام وخبراء الأمن القومي وممثل عن وزارة التخطيط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة مرور 30 عاما.. الأعلى للإعلام ينظم احتفالية حقوق الطفل

بعد أزمة تصريحات مفتي الجمهورية عن الحجاب.. تحذير من الإفتاء لـ وسائل الإعلام

جمال عيد يروج الشائعات ويدافع عن الإخوان

تربية بورسعيد تناقش دور مجلس النواب في مواجهة المخاطر بحضور وكيل البرلمان

شعراوي: برنامج متكامل لتأهيل المرشحين لتولي مناصب قيادية في منظومة المحليات

تطوير المحليات بأسلوب علمى .. شعراوي: تدريب الشباب المرشح لتولى مناصب قيادية على ثقافة العمل التنفيذى.. إجراء تدريب عملي وميداني لاكتساب المهارات.. والتعريف بآليات مكافحة الفساد

ترشيحاتنا

رعب في إيران.. أوامر عليا بقتل المتظاهرين في الشوارع دون رحمة

دون الإعلان عن اسمه.. مهاجم الأهلي الجديد يصل القاهرة خلال أيام

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

منى فاروق تكشف عن فريقها المفضل في الدوري المصري

بره الصندوق.. معلمة تبتكر بذلة مجنونة لشرح مادة الأحياء للطلاب| صور

تريند الفن | الزواج السري لـ منة فضالي.. ظهور أنغام الصادم بعد العملية الجراحية.. فيديو لايف لـ منى فاروق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري

السعودية تخصص أراض في 3 مناطق لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات

كلنا واحد.. ضباط حقوق الإنسان يوزعون الهدايا على الأطفال بدور الأيتام المعاقين