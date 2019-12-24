صحة البرلمان تنتقد انهيار الخدمات بالمستشفيات الحكومية

انتقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى اليوم الثلاثاء، والمنعقدة حاليا انهيار الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية وخاصة في قنا العام وأنها نموذج لكل ما يحدث في معظم مستشفيات المحافظات الحكومية.



جاء ذلك من خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسـكر، بشأن تأخر تنفيـذ قـرار تحويـل مستشفى قـوص المركزي بمحافظة قنا( الى مستشفى عام، وعدم توفير مبلغ الـــ40 مليون جنيه تبرع من "تحيا مصر").



قال محمد سليم عسـكر، إنه يجب علينا أن نحمل أعباء المواطن فلا يوجد شكوى غير الصحية فقد أصبحت قوس المركزي ترانزيت لمعظم المستشفيات المحيطة وذلك لأنه ينقصها معظم الأجهزة، فقد سبق وأن طالبنا من خلال طلبات إحاطة وبيان عاجل لسرعة الاستجابة إلا أنه لا يوجد رد.



وأكد عضو مجلس النواب في منطقة قوس، أن الوضع الصحي منحدر وسيئ جدا، وأنه بالرغم من حصول المستشفى على مبلغ 40 مليون جنيه تبرع من تحيا مصر لتجهيز المستشفى إلا أنه دون جدوي وأن شبكة الصرف الصحي في المستشفى عباره عن مستنقع صحي وتحولت مصدر للأوبئة والأمراض.. ومرضي الفسل الملوي في تزايد مستمر ومهددون بالموت بسبب تعطل الأجهزه وانتهاء صلاحيتها ويوجد 230 حالة فشل كلوي عجزت المستشفى من استقبالهم بسبب تقادم وتهالك الأجهزه وحدة الغسيل الكلوي، وطالب "عسكر تحويل المستشفى المركزي إلى مستشفى عام واستغلال المبلغ الذي حصلت عليه المستشفى من تحيا مصر لتجديد الأجهزة.



وقال النائب حسني حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن المشكلة التي تعاني منها مستشفي قوص" تتكرر في محافظة. الإسكندريه لذلك لابد من الاهتمام بوضع خطه شامله لتجهيز معظم المستشفيات بالمحافظات مطالبا بسرعه الاهتمام بالصحه للمواطن البسيط الذي يعتبر المستشفى الحكومي الملاذ الأمن بعيدا عن العيادات الخاصة.



وتساءلت النائبة الهام المنشاوي كيف تترك المستشفى لأن تتحول إلي مستنقع للصرف الصحي، وأين إجراءات السلامة بالرغم عدم صلاحيتها لاستقبال المرضي او الأصحاب بعد أن أصبحت مصدر للأوبئة والأراض المزمن، مطالبة بضرورة زيارة ميدانية للمستشفى لرصد الأزمة على الطبيعة.



وقال الدكتور محمد العامري إنه لابد معالجة الصرف الصحي للمستشفى بطريقة صحية وتوفير إجراءات الوقاية لحين تجهيز المستشفى بالكامل.



قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة، إنه تم أخذ خطوات تنفيذية للتعاقد مع المستشفيات الخاصة في الرعاية والحضانات لإنهاء تلك الأزمة، مضيفا أنه تم الاجتماع مع 135 مستشفى خاص للتعاقد معهم وتم التوافق بأسعار وزارة الصحة.



وطالب ممثل وزارة الصحة نواب الأقاليم لترشيح أي من المستشفيات الخاصة للتعاقد معها لتوفير الخدمة الصحية وذلك طوف يكلف موازنة وزارة الصحة مليار ونصف.