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أخبار البلد

أمين صندوق نقابة النقل العام يطالب الحكومة بتطوير القطاع

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
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محمد غالي
دعا أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام سيد جمعة حكومة مصطفى مدبولي، بوضع ملف تطوير قطاع النقل العام على رأس أولوياتها ،خاصة وان هذا "القطاع" يعتبر من القطاعات الإستراتيجية التي تتعامل بشكل يومي مع المواطن.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به "جمعة" اليوم الثلاثاء في إطار تهنئته للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي بعد التعديلات التي حدثت على بعض الوزارات أول امس الاحد.

وقال "جمعة" إنه في الوقت الذي يتقدم فيه بالتهنئة والتمنيات بالتوفيق للحكومة فإنه يدعوها إلى إعطاء ملف النقل العام حقه من التطوير والنهوض بالقطاع والهيئة لما يمتلكه من مقومات تؤهله للنجاح وتحقيق الأرباح.

وأوضح "جمعة" أن "النقابة العامة" مستعدة للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة طالما ذلك يصب في صالح العاملين بالهيئة والبالغ عددهم ما يقرب من 30 ألف عامل يحتاجون إلى تحسين أحوالهم المعيشية وزيادة رواتبهم،وكذلك توفير الخدمات الصحية الأدمية لهم .

وأوضح "جمعة" أن "النقل العام" قطاع له تاريخ ودور حيوي ويمتلك من الإمكانيات ما يجعله قطاعا مربحا،وهو ما يجعل مطلب تطويره والنهوض به وإستغلال إمكانياته ضرورة وطنية ومطلب شعبي .
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