الجمل: تعاون دولي لتنفيذ مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين

قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء واﻷخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع "بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تنفذه النقابة العامة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب.



وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة، اليوم، الثلاثاء، أن المشروع تجريبي ويهدف إلى تمكين المنظمات النقابية بمصر ولبنان والأردن من القيام بدور فاعل تجاه قضايا العمالة من المهاجرين واللاجئين والمقيمين في بلدانهم، من خلال إتاحة الفرصة لتنظيمهم وحماية حقوقهم، نظرًا لتعرض تلك الدول بشكل كبير لموجات الهجرة من جانب اشقائنا من دول العربية والافريقية والتي شهدت أزمات كبيرة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي خلال السنوات الماضية.



وأضاف "الجمل" أن النقابة العامة للبناء واﻷخشاب أطلقت اليوم حملة "العمالة المهاجرة .. ضيوف الوطن وشركاء العمل"، موضحا أن ذلك يأتي ضمن أنشطة مشروع "بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".



وأكد "الجمل" أن مصر تؤمن بدور النقابات العمالية، مشيرا إلى أن النقابات تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالقضايا الحيوية التي تشغل الرأي العام سواء الدولي أو المحلي، وأن النقابات لا يقتصر دورها الآن على الجانب المطلبي والدفاعي عن حقوق أعضائها فقط ولكن أمتد ذلك الدور إلى الاهتمام بقضايا التنمية من منطلق مسئوليتنا.



وأشار إلى أن نقابة البناء والأخشاب تتميز بعمقها التاريخي داخل الحركة النقابية المصرية والعربية وبطبيعة عضويتها والتي تنظم قطاعات مهنية تمس أطراف وطوائف المجتمع، لذلك نحن نسعي لبذل مزيد من الجهد لتحسين ظروف وشروط مهنة البناء والأخشاب وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لأعضائنا في ظل التحديات التي يواجها عالم العمل الآن.



وأكد أنه تقع على عاتقنا مسئولية أخري نابعة من موقعنا داخل الحركة النقابية العربية والدولية حيث نسعى دائما للتضامن والمشاركة مع عمال البناء والأخشاب بتمثيل دولي وعربي مشرف.



ولفت إلى أن المشروع يعمل أيضًا علي تحسين قدرة المنظمات النقابية من أجل تطوير برامجها وسياستها حتي تكون قادرة على تبني تلك القضايا والانخراط مع جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع للعمل على تلك القضايا بشكل فعال.