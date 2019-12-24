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أخبار البلد

وهب الله: نرحب بأي إنسان عربي أو إفريقي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:08 م
محمد وهب الله
محمد وهب الله
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محمد غالي
قال محمد وهب الله، نحن مهتمون بالعمالة المهاجرة وتوجيهات القيادة السياسية بأن نضع أسس وقواعد لهذا الأمر، مضيفا نحن في مصر نرحب بأي إنسان عربي أو إفريقي بعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ونحن على استعداد لرعاية هذه العمالة من خلال اتحاد العمال، مشيرا إلى أن ذلك هدفه الاستقرار في المجتمع المصري وشمال إفريقيا والدول العربية.

وأكد وهب الله أنه يتم تنظيم "كراسة عمل" لضيوف مصر المهاجرين لإعدادهم لسوق العمل المصري وهناك اتجاه لاتحاد العمال لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتقديم الخدمات المتاحة.

وتابع أن قانون العمل الجديد يوضح أهمية التدريب والتثقيف لصقل مهارات وقدرات ٣٠ مليون عامل هم حجم قوة العمل، لافتا إلى أن عقيدة التنظيم النقابي هي الإيمان بقدرات النقابات العامة في تأهيل وتدريب العمال من خلال مراكزهم التدريبية.

وتابع أن المركز المطور لنقابة البناء صرح تدريبي قادر على تجهيز عمالة مدربة لسوق العمل سواء عن طريق عقد البروتوكولات مع الشركات أو المؤسسات أو من خلال الإعلان عنها بواسطة السوشيال ميديا.

كما أشار وهب الله أن المؤسسات التابعة لاتحاد عمال مصر ومنها الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية لديها إستراتيجية تدريبية جديدة تتوافق مع سوق العمل الجديد.
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