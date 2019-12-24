تابوت و3 تماثيل.. ضبط طالب بحوزته قطع يشتبه في أثريتها بمصر القديمة.. صور

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط طالب عثر بحوزته على ٣ تماثيل يشتبه في أثريتها، وجار عرضها على لجنة من وزارة الآثار، وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.



وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع نادي الرماية بمنطقة الزهراء ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط طالب وبحوزته جوال بداخله تابوت ذهبي اللون طوله 120 سم و3 تماثيل "مختلفة الأحجام" ولوحة فرعونية يشتبه في أثريتها.



واعترف بتحصله على المضبوطات من عاطل بقصد الاحتفاظ بها، وإخفائها لحين التصرف فيها بالبيع.