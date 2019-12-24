AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

5 أيام من الأمطار.. ما لا تعرفه عن نوة الفيضة الصغرى فى الإسكندرية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تتعرض محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى موجة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، وذلك دون هطول أمطار حتى الآن، وذلك في أول أيام  نوة "الفيضة الصغرى" التي تستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف.

من جانبها تقدم "صدى البلد"،  المعلومات الكاملة حول نوة الفيضة الصغرى، على لسان مجدي أبو شنب، شيخ الصيادين بالإسكندرية.

يقول "أبو شنب"،إن المدينة تشهد على مدار العام نحو 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة تأتي خلال فصل الشتاء، حيث تأتى بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب فى غرق الشوارع.

إقرأ ايضا: الإسكندرية تصدر 7 تعليمات للمواطنين خلال النوة

وأضاف "أبو شنب"، في تصريح خاص، أن نوة الفيضة الصغرى تهب على الإسكندرية فى 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام وتتعرض المدينة خلالها رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار.

وأشار شيخ صياديين الإسكندرية، ألى أنها سميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج مما يحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج على استقرار مراكب الصيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل نوة المكنسة.. الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار

نوة المكنسة.. المحافظات الساحلية تعلن استعدادها لاستقبال الأمطار.. اجتماعات مكثفة وتعليمات مشددة لمواجهتها

بعد أمطار غزيرة.. كسح المياه من شوارع الإسكندرية.. صور

أمطار وطقس سيئ في الإسكندرية.. والدفع بـ93 سيارة لشفط المياه.. صور

الإسكندرية تعلن الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ

تضرب الإسكندرية الخميس.. ما لا تعرفه عن نوة الفيضة الصغرى المطيرة

ترشيحاتنا

ترزي شعبان عبد الرحيم يكشف أسرارا تعلن لأول مرة عن ملابس شعبولا.. فيديو

علي جمعة يكشف عن ٣ أشخاص تبكي عليهم السماء عند موتهم

تحطم طائرة روسية من طراز سو-57 وقائدها ينجو بأعجوبة

رسميا.. إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

رسميا .. منع فرج عامر رئيس سموحة من المشاركة في أي نشاط وغرامة 50 ألف جنيه

البطاطس السبب.. تسمم أسرة من 6 أفراد بسوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري

السعودية تخصص أراض في 3 مناطق لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات

كلنا واحد.. ضباط حقوق الإنسان يوزعون الهدايا على الأطفال بدور الأيتام المعاقين