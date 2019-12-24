5 أيام من الأمطار.. ما لا تعرفه عن نوة الفيضة الصغرى فى الإسكندرية









وأضاف "أبو شنب"، في تصريح خاص، أن نوة الفيضة الصغرى تهب على الإسكندرية فى 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام وتتعرض المدينة خلالها رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار.



وأشار شيخ صياديين الإسكندرية، ألى أنها سميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج مما يحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج على استقرار مراكب الصيد. إقرأ ايضا: الإسكندرية تصدر 7 تعليمات للمواطنين خلال النوة وأضاف "أبو شنب"، في تصريح خاص، أن نوة الفيضة الصغرى تهب على الإسكندرية فى 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام وتتعرض المدينة خلالها رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار.وأشار شيخ صياديين الإسكندرية، ألى أنها سميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج مما يحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج على استقرار مراكب الصيد.

تتعرض محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى موجة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، وذلك دون هطول أمطار حتى الآن، وذلك في أول أيام نوة "الفيضة الصغرى" التي تستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف.من جانبها تقدم "صدى البلد"، المعلومات الكاملة حول نوة الفيضة الصغرى، على لسان مجدي أبو شنب، شيخ الصيادين بالإسكندرية.يقول "أبو شنب"،إن المدينة تشهد على مدار العام نحو 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة تأتي خلال فصل الشتاء، حيث تأتى بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب فى غرق الشوارع.