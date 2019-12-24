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أخبار البلد

مع وصول قافلة مساعدات لـ ليسوتو .. الهجرة: جهود المصريين بالخارج تدعم علاقاتنا بأفريقيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:42 م
صدى البلد
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سعيد العربي
سلم عمر شحاتة، أحد أبرز المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" ومستشار وزير الاتصالات بمملكة ليسوتو، قافلة مساعدات غذائية لأهالي إقليم كوتينج بالمملكة، ضمن الاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد، وبحضور ماتشيسيتسا موفومودي نائب وزير الداخلية بمملكة ليسوتو.
 
وذلك في إطار مواصلة جني ثمار مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، وضمن جهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تعظيم الاستفادة من خبراء مصر بالخارج لتعميق العلاقات مع شعوب أفريقيا في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم لشعوب القارة السمراء بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بما يقوم به المصريون بالخارج من جهود في العديد من الدول التي يعملون بها، فضلًا عن مساهمتهم في تدعيم العلاقات المصرية مع شعوب تلك الدول، بما يقدمونه من جهود وخبرات للمشاركة في تنمية وطنهم أو البلاد التي يعيشون فيها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن جهود المصريين بالخارج في القارة الأفريقية بارزة، في ظل ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، مضيفة أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" كشفت عن العديد من الكنوز المصرية البشرية بالخارج، في عدة مجالات، مؤكدة عزم الوزارة على المضي قُدُما في الاستفادة من طاقات المصريين بالخارج، والاستفادة منهم في تدعيم صورة الدولة المصرية.

من ناحيته، أوضح عمر شحاته، مستشار وزير الاتصالات في مملكة ليسوتو، أن قافلة المساعدات تضمنت العديد من المواد الغذائية مثل الدقيق والزيت وفول الصويا والسكر والمعلبات والحلويات والبسكويت والعرائس ولعب الأطفال بمناسبة الكريسماس.

وأضاف شحاتة أنه يسعى لتعميم الفكرة خلال الفترة المقبلة في عدد من دول القارة لزيادة قوى مصر الناعمة، ومن بينها دول جنوب أفريقيا مثل سوازيلاند وناميبيا، ووصولًا بباقي دول «تجمع تنمية الجنوب الأفريقي - سادك»، والذي يضم نحو 16 دولة في عضويتها.
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