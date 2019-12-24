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أخبار العالم

عودة 5 قوارب صيد يابانية لميناء هاناساكي بعد إطلاق السلطات الروسية سراحها

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:14 م
قاب صيد
قاب صيد
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أ ش أ
عادت خمسة قوارب صيد يابانية وكامل طواقمها إلى ميناء بمحافظة (هوكايدو) الشمالية، بعدما أفرجت روسيا عنها بعد احتجازها منذ منتصف ديسمبر الجاري، في مياه جزر الكوريل المُتنازع عليها بين روسيا واليابان قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) اليوم /الثلاثاء/ أن عائلات أفراد طواقم هذه القوارب وبعض المسؤولين في مجال الصيد رحبوا بأفراد الطواقم البالغ عددهم 24 شخصًا لدى وصولهم إلى ميناء (هاناساكي) بمدينة (نيمورو).

وكانت السلطات الروسية احتجزت قوارب الصيد الخمسة في المياه القريبة من منطقة (الأراضي الشمالية) الثلاثاء الماضي؛ بغرض التفتيش، وقدمت وزارة الخارجية اليابانية احتجاجًا لنظيرتها الروسية بشأن هذه الواقعة، موضحة أن تعامل موسكو مع القضية يتعارض مع الموقف القانوني لليابان في منطقة (الأراضي الشمالية).

يُشار إلى أن اليابان وروسيا تتنازعان منذ عقود حول 4 جزر استولى عليها الاتحاد السوفيتي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وتطالب اليابان بجزر (كوريل) التي تديرها روسيا وتطلق عليها طوكيو اسم (الأراضي الشمالية).
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