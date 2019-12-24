2019.. أهالى دمياط يجنون ثمار الإصلاح الاقتصادى.. افتتاح مدينة الأثاث.. وفندق سياحى 5 نجوم.. محطة محولات كهرباء شطا بتكلفة 427.3 مليون جنيه.. وإنشاء عدد من المشروعات السكنية

مدينة الأثاث مشروع رئاسي للنهوض بصناعة الأثاث

فندق "شتيجنبرجر" أفخم فندق سياحى 5 نجوم بدمياط

افتتاح عدد من المشروعات السكنية بدمياط

افتتاح محطة محولات كهرباء شطا بتكلفة 427.3 مليون جنيه

مدينة الأثاث بشطا

أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة بالشرق الأوسط، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر نوفمبر بافتتاحها.





وتعد مدينة دمياط للأثاث أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.



محطة محولات كهرباء شطا

محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط

عمارات سكنية بمدينة كفر سعد

عمارات سكنية بقرية دقهلة



المرحلة الثانية بإسكان دار مصر

رفع قدرة وكفاءة محطة كهرباء غرب دمياط 2

مركز التعليم المدني بتكلفة 17.248 مليون جنيه

فندق اللسان "شتيجنبرجر"

توسعات محطة الصرف الصحي برأس البر بتكلفة 220 مليون جنيه

حظيت محافظة دمياط خلال 2019 باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم افتتاح العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة، والتي ساهمت بشكل كبير في النهوض بالمحافظـة، واختتم العام بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة دمياط وافتتاح مدينة الأثاث بشطا.ويرصد "صدى البلد" المشروعات التنموية الضخمة والتى تم افتتاحها خلال 2019.ويأتي مشروع مدينة دمياط للأثاث كمدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة، وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركزا تكنولوجيا وتقام على مساحة 331 فدانا، ويضم 54 هنجرا بإجمالي 1348 ورشة، وتم توفير كل الخدمات للتيسير على الصناع الحاجزين بالورش بالمدينة، وتوفير فرص تدريبية لهم على استخدام أحدث النظم التكنولوجية في هذه الصناعة، فضلا عن إنشاء "محطة مدينة الأثاث"، وعمل خط سير للسرفيس لربط المدينة بباقي المناطق الحيوية بالمحافظة.وتعد مدينة دمياط للأثاث منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فدانًا، طبقًا لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التى تحتاجها تلك الصناعات.ويتوزع هيكل ملكية شركة مدينة دمياط للأثاث بين بنك الاستثمار القومى بنسبة 40%، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5%، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية 15%.وتضم المدينة 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة بمساحة من 50 إلى 150 مترًا، ونحو 150 مصنعًا كبيرًا ومكملًا، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم، وتبلغ نسبة حصة «دمياط للأثاث» من الشركة التى ستتولى إدارة المول التجارى ستبلغ 49%، فيما ستبلغ حصة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة 51%.من أهم محطات الكهرباء وبتكلفة 427.3 مليون جنيه، عملت الدولة على إنشاء بنية تحتية لخدمة مشروع مدينة دمياط للأثاث، وتساهم تلك البنى ليس فقط في خدمة المشروع، بل خدمة المناطق والقرى المجاورة لمدينة الأثاث، حيث تم إنشاء ومحطة محولات مدينة دمياط للأثاث والمنشأة بهدف تغذية المدينة ومنطقة شطا بالطاقة الكهربائية، والتى تصل قدرتها إلى 2×75 ميجا فولت أمبير بتكلفة 427.3 مليون جنيه، فضلا عن مبنى الكنترول للتحكم فى المحطة.تم الانتهاء من تنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه، تم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبتنفيذ عدد من الشركات الوطنية المصرية، وتشتمل على أرصفة بأطوال 630 مترا وعمق 17 مترا ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع، ومن المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها إلى حوالى 4 ملايين طن سنويًا.والمشروع يمتاز بأنه مجهز بكل المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة "OPS"، التى يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط وكذا أماكن مخصصة لاستقبال الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن، ومجهز أيضًا بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس، وسوف تساهم تلك المحطة بعد افتتاحها فى تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة وزيادة مساحات التخزين داخل الميناء.يضم مشروع الإسكان الاجتماعى بكفر سعد 36 عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق بإجمالى 576 محلا تجاريا و432 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تركيب البلدورات بالرصيف المحيط بكل عمارة، وكذلك الانتهاء من أعمال الرصف بالشوارع الواقعة بين العمارات.يضم مشروع الإسكان الاجتماعي بقرية دقهلة 8 عمارات سكنية، حيث تتكون العمارة الواحدة من خمسة طوابق بإجمالى 64 وحدة سكنية و32 محلا تجاريا، كما تم رصف الشوارع الواقعة بين العمارات بالبلاطات الخرسانية.تم تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع إسكان دار مصر على مساحة 30 فدانا تقريبا، وتضم 65 عمارة سكنية بإجمالي 1560 وحدة سكنية بمساحات للوحدة تتراوح من 100 متر إلى 150 مترا، كما تضم مسجدا وسوقا تجارية.يضم مشروع محطة توليد كهرباء غرب دمياط، والتى تقام على مساحة 85 فدانا؛ مرحلتين؛ المرحلة الأولى بتكلفة 5.840 مليار جنيه والمرحلة الثانية بتكلفة 3.970 مليار جنيه، كما يتم العمل بالمرحلتين بتكنولوجيا التبريد بالهواء Air Cooled Condenser لتوليد طاقة كهربائية.ويهدف المشروع لتحويل محطة غرب دمياط الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، ضمن مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية لمجابهة الأحمال المتزايدة ولتحقيق التنمية في جميع المجالات.تم إنشاء مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة، وهو تابع للإدارة المركزية للبرلمان، والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، ليكون مؤهلا لاستقبال مؤتمرات وندوات ودورات تدريبة للشباب.وأنشئ مركز التعليم المدنى بتكلفة إجمالية 17.248 مليون جنيه، ويضم 48 غرفة على مساحة 5775 مترا مربعا، كما يوجد ملعب نجيل صناعى خماسى خاص بالمركز.ويضم المركز 48 غرفة للإقامة ويتسع لإقامة 120 فردا والمركز يحتوى على 4 غرف لورش العمل بمتوسط 30 فردا، كما يضم قاعات للتدريب والتأهيل وغرف للإقامة ومركزا للحاسب الآلي ومطعما وقاعات لاستقبال الوفود، كما توجد قاعة مؤتمرات كبرى تتسع لـ 200 فرد.ويستقبل المركز أفواجا لعمل معسكرات ومؤتمرات وندوات وتدريبات للشباب، كما يتسع مركز التعليم المدنى لاستقبال شباب مصر من أنحاء المحافظات.يعد فندق اللسان هو أول فندق 5 نجوم بمحافظة الدلتا، والذى بلغت تكلفة إنشائه 430 مليون جنيه وتديره كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة الفنادق "شتيجنبرجر"، والذى سيحقق نقلة نوعية كبيرة للمدينة واستعادة مكانتها على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.ويتكون الفندق من 5 طوابق ويضم 153 غرفة وجناحا يطل على كورنيش النيل والبحر المتوسط و4 قاعات للمناسبات والاجتماعات، كما يضم ناديا صحيا متكاملا ومنطقة شاطئية و2 حمام سباحة ومطاعم وكافيتريات، ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على نقطة التقاء البحر بنهر النيل.ويقع الفندق على مساحة أرض 4200 متر مربع، ومساحة المباني 1680 مترا مربعا، ويصل إجمالي عدد الغرف إلى 142 غرفة و16 جناحا بإجمالى 158 غرفة + 2 فاعة متعددة الأغراض سعة 700 فرد فى القاعة.ومن بين المشروعات الضخمة المقرر افتتاحها مشروع توسعات محطة الصرف الصحي برأس البر بتكلفة 220 مليون جنيه وتعمل بطاقة من 50 إلى 75 ألف متر مكعب يوميا، ويهدف المشروع لخدمة سكان مدينة رأس البر والسنانية وشرق ميناء دمياط.