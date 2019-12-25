هخصص وقت لنفسي .. لقاء سويدان تكشف عن خططها لعام 2020.. فيديو

قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها حضرت فاشون شو هاني البحيري حتى تقدم له الدعم التي يستحقها، حيث إنه أصبح من أشهر وأبرز مصممي الأزياء حول العالم، ومازال يسعدنا بتقديم التصميمات الخاصة به داخل مصر ويبهرنا.



وأضافت لقاء سويدان في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن إطلالتها كانت بتوقيع مصممة الأزياء أماني شريف، حيث إنها قامت بإختيار توب باللون الفضي من الأعلى، وبنطال باللون الرمادي من الأسفل، وعليه شال من الفرو باللون الأبيض.



وظهرت لقاء سويدان بتسريحة شعر منسدلة وبسيطة، وناعم للغاية، ومكياج متميز للغاية، حيث انها قامت بعمله لنفسها، وفي نهاية حديثها قامت بتهنئة معجبيها ومتابعيها بحلول العام الجديد، فيما تمنت المزيد من النجاح والتوفيق لهم، ونوهت لقاء سويدان عن سوف تحصل على فترة راحة خلال عام 2020 من الأعمال الفنية.



وقدم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ١٠٠ قطعة من بينها 5 من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، والتي تعتمد فكرتها على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.



وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والذي ظهرت بإطلالة خارجة عن المألوف، حيث قدمت التحية لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض أزياء هاني البحيري.



ومن أبرز الحضور حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري، نهال عنبر، الإعلامية نجاة العسيلي، الإعلامي أسامة منير، الإعلامية ماجدة نورالدين، مفيد فوزي، لطيفة، صابرين، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الإعلامية ريهام إبراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها أحمد، دعاء فاروق، لبلبة.



وحضر عرض الأزياء نخبة من رجال الأعمال، ومن أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.



ويعتبر هذا العرض عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، والعرض رقم ١١ له في مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية الخاصة به.



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