AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هخصص وقت لنفسي .. لقاء سويدان تكشف عن خططها لعام 2020.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:18 ص
صدى البلد
Advertisements
آية التيجي - حياة عبد العزيز - احمد بيسو - عز حسين
قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها حضرت فاشون شو هاني البحيري حتى تقدم له الدعم التي يستحقها، حيث إنه أصبح من أشهر وأبرز مصممي الأزياء حول العالم، ومازال يسعدنا بتقديم التصميمات الخاصة به داخل مصر ويبهرنا.

وأضافت لقاء سويدان في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن إطلالتها كانت بتوقيع مصممة الأزياء أماني شريف، حيث إنها قامت بإختيار توب باللون الفضي من الأعلى، وبنطال باللون الرمادي من الأسفل، وعليه شال من الفرو باللون الأبيض.

وظهرت لقاء سويدان بتسريحة شعر منسدلة وبسيطة، وناعم للغاية، ومكياج متميز للغاية، حيث انها قامت بعمله لنفسها، وفي نهاية حديثها قامت بتهنئة معجبيها ومتابعيها بحلول العام الجديد، فيما تمنت المزيد من النجاح والتوفيق لهم، ونوهت لقاء سويدان عن سوف تحصل على فترة راحة خلال عام 2020 من الأعمال الفنية.

وقدم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ١٠٠ قطعة من بينها 5 من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، والتي تعتمد فكرتها على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.

وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والذي ظهرت بإطلالة خارجة عن المألوف، حيث قدمت التحية لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض أزياء هاني البحيري.

ومن أبرز الحضور حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري، نهال عنبر، الإعلامية نجاة العسيلي، الإعلامي أسامة منير، الإعلامية ماجدة نورالدين، مفيد فوزي، لطيفة، صابرين، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الإعلامية ريهام إبراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها أحمد، دعاء فاروق، لبلبة.

وحضر عرض الأزياء نخبة من رجال الأعمال، ومن أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.

ويعتبر هذا العرض عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، والعرض رقم ١١ له في مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية الخاصة به.

وإليكم الفيديو من هنا..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نجوم الفن والإعلام فى انطلاق عرض أزياء الـ 100 للمصمم هاني البحيري

بالريش والشيفون.. بوسي شلبي بإطلالة ملائكية تقدم عرض أزياء هاني البحيري

على أغنية 3 بنات.. هاني البحيري يتألق بفساتين باللون الاحمر الناري

شاهد | بالأخضر والأحمر.. هاني البحيري يتفوق على نفسه بـ فستان الكريسماس

عرض أزياء هاني البحيري| مي عمر ترتدي فستان زفاف بـ15 مليون دولار

عروسة وعريس.. هاني البحيري يفاجئ الحضور بفستان زفاف وبدلة رجالى في بداية عرض الأزياء

ترشيحاتنا

اشتباكات بين الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق جنوب طرابلس

بدون مسكنات.. تخلصى من ألم النقرس بنوع غير متوقع من الفاكهة

سميحة أيوب تكشف عن أصدقائها من الوسط الفني.. فيديو

جنازة شعبية| الجزائر تستعد لإلقاء النظرة الأخيرة على قايد صالح.. صور

هخصص وقت لنفسي .. لقاء سويدان تكشف عن خططها لعام 2020.. فيديو

رجعتني 38 سنة لورا .. رامي عادل إمام ينشر صورة من طفولته برفقة والده وجده

AdvertisementS

الصابون السائل يسبب السرطان.. كيف تحمي أسرتك؟

يبطل السجود .. الإفتاء تحذر من أمر يقع فيه بعض المصلين .. فيديو

لم تقرّر تنظيم حفل زفاف إلى الآن.. مادونا ترتبط بشاب أصغر منها بـ 36 عاماً

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني بالفيوم

أخبار الرياضة ليلاً.. الجماهير تلتف حول الخطيب.. حقيقة رحيل ساسي عن الزمالك.. تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق عن الحصانة في الملاعب

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق.. مرتضى منصور يخالف قرار اتحاد الكرة بالحصانة البرلمانية

السحر والشعوذة.. تصريحات نارية بين مرتضى منصور والعتال.. التفاصيل كاملة

لدي صور قصوركم في تركيا.. قيادي عسكري تابع لحكومة الوفاق يهدد فايز السراج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري