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فيديو جراف

فيديوجراف | من هم مسلمو الإيغور ؟

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
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إسلام عبد الهادي
مسلمو الإيغور، قضية شغلت الرأي العام العالمي، بعد ما تم تداوله من صور وفيديوهات وتقارير حول تعرض تلك الطائفة المسلمة إلى الاضطهاد.

الإيغور هم طائفة مسلمة تعيش في مقاطعة تركستان التي تخضع للسيطرة الصينية، حازوا على اهتمام الرأي العالم العالمي في الفترة الأخيرة، بعد تزايد الحديث عنهم وعن تعرضهم لمعاناة.

علقت منظمات حقوقية ورموز فنية ورياضية عالمية على الازمة، وتفاعل النشطاء مع الموقف في محاولة لدفع المجتمع الدولي للتدخل في أزمة مسلمي الإيغور.

من خلال الفيديوجراف التالي، يمكنك التعرف على مسلمي الإيغور ورد الصين على تلك التصريحات :.
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