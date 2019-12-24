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اقتصاد

البورصة تتراجع بنسبة 0.63% بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:12 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 13814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1948 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 16168 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 5147 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل مستوى 527 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1386 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 494 نقطة.
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