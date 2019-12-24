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أخبار العالم

مصرع وإصابة 13 جنديا فى هجوم لـ طالبان على قاعدة عسكرية بأفغانستان

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:18 م
مصرع واصابة 13 جندي
مصرع واصابة 13 جندي فى هجوم لـ طالبان على قاعدة عسكرية بأفغا
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وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل ما لا يقل عن سبعة جنود وإصابة ستة آخرين جراء هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان على قاعدة عسكرية شمالي البلاد.

وقال مسئولون إن الهجوم وقع عند الساعة 04:30 فجر اليوم (12:00 بتوقيت جرينتش)، واستهدف قاعدة خيلي جولي العسكرية، بمنطقة دولت آباد، وهي واحدة من المناطق الثمانية المضطربة بإقليم بلخ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقًا لبيان الوزارة هناك ثلاثة من عناصر الاستخبارات من بين أولئك الذين قتلوا في الهجوم على القاعدة، التي توجد بها قوات من الجيش والاستخبارات. وذكر البيان أن تحقيقات تجري بشأن الهجوم.

وأكد العضوان بمجلس الإقليم محمد أفضل حديد وذبيح الله كاكار وقوع الهجوم، إلا أنهما ذكرا أن العدد الدقيق للضحايا لم يتضح بعد.

وأوضح كاكار أن القاعدة تضم حوالي 20 عسكريًا ومركبتين مدرعتين.

وأضاف أن مسلحي طالبان دمروا إحدى المركبتين بصاروخ واستولوا على بقية المعدات العسكرية بما في ذلك المركبة الأخرى.
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