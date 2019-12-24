محافظ بني سويف يبعث بمختصين لحل شكوى أهالي شرق النيل

توجهت اليوم، الثلاثاء، لجنة متخصصة لبحث شكوى بعض المواطنين من انتشار روائح كريهة في الجو ببعض المناطق بشرق النيل، وقرى مركز ناصر من ناحية الشرق.



وقامت اللجنة بمراجعة فنية وبيئية لبعض الأماكن المحتمل انبعاث روائح كريهة منها مثل المجازر المجاورة للمنطقة، بجانب عمل مسح ميداني بقريتى العلالمة وجزيرة أبو صالح، والتي أعدت تقريرًا بيئيًا عن موضوع الشكوى لعرضه على المحافظ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.



يأتي ذلك في إطار التجاوب السريع مع شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمستوى الخدمات الحيوية أو المشكلات الطارئة في جميع القطاعات، قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تشكيل لجنة مختصة لبحث شكوى بعض المواطنين من انتشار روائح كريهة في الجو ببعض المناطق بشرق النيل، وقرى مركز ناصر من ناحية الشرق.



وضمت اللجنة المشكلة: المختصين من ديوان عام المحافظة، وإدارة البيئة، والأمن الصناعي من مديرية القوى العاملة، وصحة البيئة من مديرية الصحة، والمختصين من قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف تم مخاطبة جهاز شؤون البيئة بمحافظة المنيا لفحص المجازر بالمنطقة بيئيا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأمر محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية واحترازية حيال الملاحظات السلبية التي رصدتها اللجنة بشأن أحد المجازر بالمنطقة، والتي قد تتسبب في انبعاث روائح كريهة، مع ضرورة ضمان تلافي كل الملاحظات خاصة المتعلقة بإجراءات الأمن الصناعي، والاشتراطات البيئية، والنظافة، والتخلص الأمن من المخلفات والصرف الصحي.



