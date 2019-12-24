جلينيا كينيون.. حكاية امرأة يزورها 30 ألف سائح من جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب

بعد معاناتها من الاكتئاب والوحدة لسنوات، ذاع صيت منزلها فجأة على أنه منزل شخصيتي المسلسل البريطاني الشهير «جافن وستايسي» مما جعل السياح يتوافدون عليها من كل مكان لرؤية المنزل.





تستقبل حاليًا العجوز البالغة من العمر 66 عامًا «جلينيا كينيون» سنويا 30 ألف زائر في منزلها مما ساعدها في التغلب على الوحدة، حيث تعيش جلينيا في المنزل المستخدم كبيت لـ مام ستايسي المحبوب في فيلم الكوميديا الشهير من بي بي سي.





وتعبر عن سعادتها قائلة بأن تدفق الزوار إلى منزلها بفضل شعبية المسلسل ساعدها على تجنب الشعور بالوحدة، تقول وفقًا لصحيفة التلجراف "لقد كانت حياة وحيدة"، كدت أن أعيش في جحيم من شدة الاكتئاب.





وتضيف "لم يكن لدي الكثير من الناس لتتحدث معهم.. لكن الآن.. لدي أشخاص يأتون من جميع أنحاء العالم لرؤية منزل جافن وستايسي، وتغيرت حياتي للأفضل.



