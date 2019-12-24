AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جلينيا كينيون.. حكاية امرأة يزورها 30 ألف سائح من جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:23 م
Gavin and Stacey
Gavin and Stacey
Advertisements
عزة عاطف
بعد معاناتها من الاكتئاب والوحدة لسنوات، ذاع صيت منزلها فجأة على أنه منزل شخصيتي المسلسل البريطاني الشهير «جافن وستايسي» مما جعل السياح يتوافدون عليها من كل مكان لرؤية المنزل.

تستقبل حاليًا العجوز البالغة من العمر 66 عامًا «جلينيا كينيون» سنويا 30 ألف زائر في منزلها مما ساعدها في التغلب على الوحدة، حيث تعيش جلينيا في المنزل المستخدم كبيت لـ مام ستايسي المحبوب في فيلم الكوميديا الشهير من بي بي سي.

وتعبر عن سعادتها قائلة بأن تدفق الزوار إلى منزلها بفضل شعبية المسلسل ساعدها على تجنب الشعور بالوحدة، تقول وفقًا لصحيفة التلجراف "لقد كانت حياة وحيدة"، كدت أن أعيش في جحيم من شدة الاكتئاب. 

وتضيف "لم يكن لدي الكثير من الناس لتتحدث معهم.. لكن الآن.. لدي أشخاص يأتون من جميع أنحاء العالم لرؤية منزل جافن وستايسي، وتغيرت حياتي للأفضل. 

استخدم طاقم التمثيل منزل جلينيا في كل حلقة تم تصويرها من المسلسل الكوميدي الشهير مما أثار فضول السياح لزيارة المنزل ورؤية المعدات الحقيقة والمواد التي استخدموها والأثاث الذي جلسوا عليه بشكل واقعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطلق عليه كلب بيتبول.. القبض على طفل تسبب في إصابة آخر ببولاق الدكرور

إخلاء سبيل مالك كلب عقر طفلا ببولاق الدكرور

كلب شرس يمزق جسد سيدة

شاهد.. 3 رجال يدخلون في معركة شرسة مع أفعى أناكوندا ضخمة لإنقاذ كلب

كلاب مسعورة تقتل النساء .. وصاحبها الأمريكي يواجه عقوبة غير متوقعة

نهاية مأساوية.. عضة كلب تنهي حياة صاحبته

ترشيحاتنا

لا رجع فيها .. اتحاد الكرة يعمق جراح مرتضى منصور ورضا عبدالعال

على الطريقة التركية الأصلية.. فنجان القهوة كما يجب أن يكون

يورجن كلوب يكشف عن مشكلة واجهته في كأس العالم للأندية بـ قطر

إحالة قتلة سائق دمنهور لمفتى الجمهورية

ملك الكبدة.. اتحاد الكرة يرد على جلوس البرنس برفقة جهاز منتخب مصر

أجواء مرحة.. محمد صلاح يتدرب برفقة مكة في الجيم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكريسماس في فلسطين.. شاهد احتفالات المواطنين فوق حطام المنازل.. صور

جلينيا كينيون.. حكاية امرأة يزورها 30 ألف سائح من جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب

أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه