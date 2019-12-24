ممنوعون من التحرك في بلدهم.. مسيحيو غزة محرومون من زيارة مهد المسيح

في تعنتٍ مستمر من الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين، دون مراعاة لمشاعرهم في أعيادهم التي ينتظرونها من العام للعام، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي غالبية الطلبات التي تقدم بها مسيحيون في قطاع غزة المحاصر، لحضور احتفالات أعياد الميلاد في مدينة بيت لحم، مهد المسيح عليه السلام.



قالت سكاي نيوز، بأن سلطات الاحتلال منعت الكثير من الفلسطينيين من الانتقال من غزة إلى بيت لحم وكأن الأمر انتقال من دولة إلى أخرى، ولم تسمح إلا لعدد محدود حتى الآن بالذهاب من غزة، يبلغ 55 فردًا من أصل 600.



وكانت أرقام سابقة تحدثت عن أن إسرائيل سمحت لنحو 200 شخص فقط بمغادرة قطاع غزة لهذه المناسبة، من أصل 950 قدموا طلبات في هذا الاتجاه.



وتقع مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، ويفصلها جدار مرتفع عن مدينة القدس، ومن المتوقع أن تشهد المدينتان، الثلاثاء والأربعاء أبرز شعائر عيد الميلاد، التي تبلغ ذروتها بقداس منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بكنسية المهد في بيت لحم.



