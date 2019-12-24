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خبير تربوي: يجب تغيير النظرة الدونية للتعليم الفني.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:51 م
التعليم الفني تتقدم
التعليم الفني تتقدم به المجتمعات
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فرح علاء الخولي
قال محمد عبد المجيد عبد الرازق، المستشار السابق لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، إنه يتم النظر للتعليم الفني بنظرة دونية، على الرغم من أهمية التعليم الفني، واعتماد الدول المتقدمة على خريجي التعليم الفني في الأساس.

وتابع محمد عبد الرازق، من خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم جودة التعليم الفني وتم عمل تطوير شامل لمنظمة ومنهج التعليم الفني في مصر.

وذكر محمد عبدالرازق، أن التعليم الفني يتم الاهتمام به في القطاع الخاص فقط، ولكن من الضروري الاهتمام به في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والعمل على تغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفني، وتسليط الضوء عليه إعلاميًا.

وأشار عبد الرازق، إلى أنه من الضروري أن يصبح التعليم الفني هو القضية التالية التي تتناولها الدولة والهيئات المعنية، واستخدام القوة الناعمة في تصحيح المفاهيم الخاصة بالتعليم الفني وأهميته ودوره في تقدم المجتمعات، سواء من إعلام وقصور ثقافة والأعمال الدرامية والتليفزيونية.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الدرامية تعظم دور العامل الفني وحرفيته ومهنيته، وكان من آخر الأعمال التي قدمت هى مسلسل "أرابيسك"، وقد حدث تراجعا شديدا عن إنتاج مثل هذه الأعمال بتقدير العمل اليدوي والفني، وايضًا للأسرة دور في تلك التوعية.
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