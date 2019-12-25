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محافظات

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة بنها لمدة 9 ساعات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن مدينة بنها اليوم الأربعاء بدءا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الخميس المقبل وذلك نظرا لأعمال غسيل الشبكات بالكلور .

وناشدت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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