اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة بنها لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن مدينة بنها اليوم الأربعاء بدءا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الخميس المقبل وذلك نظرا لأعمال غسيل الشبكات بالكلور .





وناشدت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.



