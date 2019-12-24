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الرئيس السيسي يستعرض أمام وزراء التعليم العالي العرب استراتيجية مصر في مجالات التعليم الأساسي والعالي والفني.. ويؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا واستثمار كتلة الشباب لخدمة المجتمع

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
  • الرئيس السيسي:
  • يؤكد أهمية دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي للسعي نحو الارتقاء بالجامعات ومنهجية
  • تعزيز دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي كجسر ومنصة


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،إن الرئيس رحب بالالتقاء بالوزراء وذلك على هامش مشاركتهم في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي المنعقد حاليا في القاهرة في إطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وأكد الرئيس أهمية دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي للسعي نحو الارتقاء بالجامعات ومنهجية البحث العلمي، للمساهمة في عملية بناء الإنسان، وباعتبارهما ركنًا أساسيًا في بناء الدولة العصرية الحديثة وركيزة محورية لتلبية طموحات الدولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة.

كما استعرض الرئيس استراتيجية مصر في مجالات التعليم الأساسي والعالي والفني، بما يساهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علميًا من المبتكرين والباحثين باعتبارهم قاطرة وذخيرة الأمم، مؤكدًا في هذا السياق أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استثمارها، وهو الأمر الذي يحتم الاهتمام بمحور الشباب من خلال صياغة وبلورة خطة عمل طموحة لتوظيف طاقاتهم وتوعيتهم بالتحديات التي تمر بها المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار استعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية العربية في هذا المجال، فضلًا عن عرض الملفات والقضايا التي يناقشها اجتماع الوزراء العرب هذا العام، الذي تنظمه بصورة دورية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وأهمها استراتيجية الذكاء الصناعي.

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى بين الرئيس ومجموعة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في التعليم العالي والبحث العلمي، والتحديات المختلفة في هذا الصدد، وكيفية الاستفادة من هذه التجارب في استشراف مستقبل الوطن العربي وصياغة دور الشباب والاهتمام بالعنصر البشري واستغلال الطاقات العربية المبدعة وكيفية توفير الإطار الحاضن لصقلها، لا سيما من خلال تعزيز برامج التبادل التعليمي والثقافي والطلابي بين الدول العربية، وتفعيل دور كلٍ من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار.

كما أشاد الوزراء العرب بالاهتمام اللافت للرئيس بالمجالين الشبابي والتعليمي، لا سيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب من خلال المؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر، فضلًا عن الإعراب عن التقدير للدعم المستمر من السيد الرئيس لدور الجامعات والمراكز البحثية في بناء الوطن وتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة العملية وخدمة وطنهم بالصورة المثلى التي ترقى إلى آمال الشعب المصري والعربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في ختام اللقاء أهمية تعزيز دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي النابغ وتبادل الخبرات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وكذا الاهتمام باللحاق بركب الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية.
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