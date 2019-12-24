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محافظات

ملتقى توظيفي مصغر Mini Fair للشباب بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:59 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف بالقطاع الخاص لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته، ولخلق حياة كريمة له ولتحسين مستوى معيشته، مطالبًا الشباب بضرورة تغيير فكره بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والاستجابة للوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية والتجارية بنطاق دائرة المحافظة.

فيما أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة لحضور فاعليات الملتقي التوظيفي المصغر المتخصص للشباب والفتيات والذي نفذته مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ( الإدارة العامة للشباب ) بمكتبة مصرالعامة بالزقازيق بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر وبحضور عدد من شركات القطاع الخاص وجمعية مستثمري الإسكندرية لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب بهدف تعظيم دور الشباب لتحقيق أحلامهم بالعيش والأمان والاستقرار والاستفادة من تطور التعليم وفرص التشغيل المتاحة في الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية .

أوضح اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة أن الملتقي التوظيفي المصغر المتخصص للشباب والفتيات والمقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يأتي في إطار اهتمام الدولة بضرورة التوجه نحو توفير فرص عمل للخريجين وخلق فرص عمل حقيقية لمواجهة ظاهرة البطالة المنتشرة بين الشباب والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة قامت بتنفيذ يوم التوظيف المصغر المتخصص للشباب والفتيات بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب والفتيات حتي سن 35 عام وللحاصلين علي مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والحسابات والمخازن ومراقبي جودة وسائقين والتي توفر مرتبات وعمولات وتأمينات طبية واجتماعية بهدف رفع مستوى المعيشة والتصدي لظاهرة البطاله.
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