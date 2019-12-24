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فن

حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى .. اعرف السبب | فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:26 م
على ربيع وويزو
على ربيع وويزو
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان تامر حسنى عن حذف مشهد للفنان على ربيع وويزو فى فيلمه الجديد "الفلوس" والذى من المقرر ان يعرض غدا بجميع دور العرض.

وقال تامر حسنى خلال لقائه فى برنامج "عرب وود" : ان قرار حذف مشهد على ربيع وويزو من فيلم الفلوس جاء بعد مشاهدته فى المونتاج ووجدنا أن هذا المشهد يمكن الاستفادة منهم فى عمل سينمائى أخر مع زيادة مساحة المشهد لانه يتحمل ان يكون عملا مختلفا.

وأضاف تامر حسنى قائلا : ان الفيلم يضم مجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وأتصور أنهما استطاعا ان يقدما مشاهد جيدة ومؤثرة فى العمل.

يذكر ان فيلم "الفلوس" الذى يعرض غدا يقوم ببطولته تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة وتاليف محمد عبد المعطى واخراج سعيد الماروق.

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