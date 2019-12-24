الشئون العربية بالنواب توصى باستمرار الدعم المصرى للصومال



وأكدت اللجنة استعداد مصر مواصلة تقديم الدعم للصومال، لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى معها، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

كما تطالب اللجنة بتضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التى تواجه الصومال سواء تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو السعى لتحقيق التنمية.



و توصى اللجنة باستمرار الدعم المصرى للصومال خاصة فى مجال بناء القدرات، وتشيد بما وجه به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم 200 منحة تعليمية للصومال، فضلا عن تفعيل التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية وصيد الأسماك، كما تشيد بالزيارة التى قام بها وفد من رجال الأعمال المصريين إلى الصومال مؤخرا.



وتشيد اللجنة بالدور المهم الذي قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعقد قمة ثلاثية بنيويورك مع الرئيسين الصومالي والكيني انطلاقًا من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والعلاقات المتميزة التي تربط مصر مع كلتا الدولتين وذلك لبحث الملفات الخلافية بينهما.



كما توصى اللجنة بالعمل على بحث سبل التعاون فى البرامج الدينية لتأهيل الأئمة والوعاظ ورفع قدرات الكوادر الدينية بين الأزهر الشريف ودولة جيبوتى.



و توصى اللجنة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر البحري الذي يربط بين موانئ جيبوتي وقناة السويس.



كما توصى اللجنة بزيادة التعاون بين البلدين، واستفادة الجانب المصري من المساحة التي تم طلبها أثناء زيارة وزير التجارة الجيبوتي للقاهرة في عام 2017 والتي تصل الى حوالي مليون متر مربع في المنطقة الحرة في جيبوتي، والعمل على تنميتها لا سيما أن جيبوتي تعمل على تطوير البنية التحتية (الطرق والسكك الحديدية).



و توصى اللجنة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتعزيز حضور الشركات المصرية في جيبوتي في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية كالطاقة والبناء والدواء. لتوسيع مجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.



وتوصي اللجنة بدعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق بينهما في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة بعد الزيارة المثمرة التي قام بها الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.



وتوصي اللجنة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في جمهورية جزر القمر وتوظيف الإمكانيات المصرية لتعزيز خططها التنموية وبناء القدرات القمرية خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.



تؤكد اللجنة على أهمية توفير دورات تدريبية لنقل الخبرات وبناء القدرات فى المجالات ذات الأولوية لجزر القمر، والتنسيق المستمر بين الجانبين فى المحافل الدولية.



وتوصى اللجنة بتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة في مجال الكهرباء والطاقة، فضلا عن التعليم والثقافة من خلال استضافة مصر لحوالي 3 آلاف طالب من أبناء جزر القمر للدراسة في مصر.

أصدرت لجنة الشئون العربية فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب أحمد رسلان، تقريرا موسعا يشمل مجموعة من التوصيات والملاحظات، بشأن تطوير العلاقات مع دول القارة الإفريقية.الاجتماع شهد حضور حكومي، من نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول القرن الأفريقى، وجاء على أجندته لمناقشة العلاقات المصرية مع دول القرن الأفريقي (الصومال – جيبوتي – جزر القُمر).