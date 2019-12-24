حصاد تعليم دمياط في 2019 | افتتاح مدارس جديدة بـ 92 مليون جنيه.. وتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة

* تكريم أبطال العالم في رفع الأثقال من ذوى الإعاقة

* تكريم أبطال العالم في رفع الأثقال للمكفوفين

* افتتاح مركز التعليم المدني بتكلفة 17.248 مليون جنيه







بدأ عام 2019 هادئا من الأحداث ومع مرور الوقت بدأت الأحداث تتلاحق البداية زيارة وفد ياباني للمدرسة اليابانية بدمياط الجديدة تلاه افتتاح عدد من المدارس بعد صيانتها وتجديدها "وفد يابانى يزور المدرسة اليابانية وبعض المدارس".



زار الوفد اليابانى برئاسة البروفيسور كوروكي يوشيناري من جامعة أوكيناوا ومستشار التوكاتسو واستشاري وضع مناهج وخبير التوكاتسو بمشروع الجايكا بمصر،المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة رافقة السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وذلك لمتابعة الأنشطة ونشر ثقافة التوكاتسو بالمدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة، وزيارة عدد خمس مدارس اخرى تابعين لادارة التعليمية بدمياط الجديدة لشرح مناهج التوكاتسو ونشر ثقافتها.



وتفقد "سويلم" والوفد الياباني فصول المدرسة اليابانية للتعرف على أنواع الأنشطة بها، وخلال الجولة أكد الخبير الياباني على الربط بين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية من خلال الحصه البحثية وحضور حصص لأنشطة التوكاتسو بالمدرسة بحضور 5 مدارس بإدارة دمياط الجديدة.



مركز التعليم المدني بتكلفة 17.248 مليون جنيه



تم إنشاء مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة، وهو تابع الإدارة المركزية للبرلمان، والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، ليكون مؤهلا لاستقبال مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية للشباب.



وأنشئ مركز التعليم المدنى بتكلفة إجمالية 17.248 مليون جنيه ويضم 48 غرفة على مساحة 5775 مترا مربعا، كما يوجد ملعب نجيل صناعى خماسى خاص بالمركز.



ويضم المركز 48 غرفة للإقامة ويتسع لإقامة 120 فردا والمركز يحتوى على 4 غرف لورش العمل بمتوسط 30 فردا كما يضم قاعات للتدريب والتأهيل وغرف للإقامة ومركز للحاسب الآلي ومطعم وقاعات لاستقبال الوفود، كما توجد قاعة مؤتمرات كبرى تتسع إلى 200 فرد.



ويستقبل المركز أفواج لعمل معسكرات ومؤتمرات وندوات وتدريبات للشباب، كما يتسع مركز التعليم المدنى لاستقبال شباب مصر من أنحاء المحافظات.





تكريم أبطال العالم في رفع الأثقال من متحدى الإعاقة

كان قد استقبل "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سامي جاد مدير إدارة التربية الخاصة والمدرب علي قويطة مدرب رفع أثقال بالمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، وبصحبتهم اللاعبتين منى راشد بعيت وفاطمة عبد الفتاح البربير من فريق مدرسة النور للمكفوفين بشطا.



وكرّم "سويلم" اللاعبتين لحصولهما على المركز الأول أفريقيا والثاني والثالث على مستوى العالم في رفع الأثقال، مقدّما لهما شهادات التقدير مهنئا بالفوز بالبطولة، متمنيا لهم مزيدًا من التوفيق وطالبهما بالحفاظ على هذا المركز.



حيث فازت منى راشد في وزن 75 بالمركز الأول على مستوى قارة أفريقيا والثاني على مستوى العالم، وفازت فاطمة عبد الفتاح في وزن 67 بالمركز الأول أفريقيا والثالث على مستوى العالم.



وأكد سويلم أن اللاعبتين حققا مراكز متقدمة على مستوى العالم، نتيجة لجهود كبيرة وإرادة وعزيمة عالية، استطاعا بها أن يعطيا مثلا مشرفا وفخرا كبيرا لمحافظة دمياط.



جدير بالذكر، فاطمة عبد الفتاح ومنى راشد معلمتان لغة عربية بمدرسة المكفوفين، كانتا مشاركتين في تجارب منتخب مصر بكلية التربية ببورسعيد وهناك اختارهما المشرف على المنتخبات القومية لرياضة المكفوفين، ثم شاركا في معسكر المنتخب بالمركز الأوليمبي بالمعادي لمدة شهرين، ثم شاركا في بطولة العالم التي نظمتها مصر بمحافظة الأقصر بحضور 14 دولة أجنبية.



افتتاح مدارس



افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ثلاث مدارس بجميع المراحل التعليمية بالقطاعى العام والافنى بمدينة دمياط وذلك بعد إتمام أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة بتكلفة إجمالية ٢٤ مليون جنيه، حيث تم افتتاح مدرسة الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئى لها بعدد ١٢ فصل دراسى وبتكلفة قدرها ٧٤٤٩٠٠ جنيه وتفقدت المحافظ قسم تشكيل المعادن والصياغة والفصل التعليمى للتربية العسكرية.



كما تم افتتاح توسعات مدرسة اللغات الرسمية الجديدة من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة والتى تضم طابق أرضي و أربع طوابق علوية بإجمالى ١٢ فصل وبتكلفة بلغت ٦٢٥٦٠٠٠ جنيه وفي اختتام الجولة إفتتحت مدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الكلى لها بعدد ١٥ فصل وبتكلفة قدرها ٩٣٧٢٠٠٠ جنيه .



وفي نفس السياق تم افتتاح 6 مدارس بمدينة دمياط الجديدة بتكلفة 68مليون جنيه للنهوض بالعملية التعليمية.