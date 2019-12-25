فيديوجراف| نجمات وفنانات خلعن أزواجهن

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قررت بعض النجمات والفنانات رفع قضايا خلع لعدم استمرار الحياة الزوجية لكثرة الخلافات وسوء المعاملة.الفنانة سارة نخلة رفعت دعوى خلع ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الوسط الفنى.بينما أسدلت المحكمة في مصر الستار على زواج سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي من الفنان حسين فهمي بتطليقها طلقة بائنة للخلع.