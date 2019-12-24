الوزراء يطالب الجهات المعنية بإرسال ملاحظاتها على قانون التأمين الموحد.. تعرف على أبرز مواده

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.من جانبه، قال عمر مروان، وزير العدل، إن مشروع القانون الجديد يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع.وعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تفاصيل مشروع القانون الجديد، والأهداف الرامي إليها، والتي تتضمن إحداث تحول في دور الهيئة في تحقيق الرقابة على أساس المخاطر، وإعادة تنظيم أعمال صناديق التأمين الخاصة، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء طلب من البنك المركزي والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون إلى هيئة الرقابة المالية، تمهيدًا الانتهاء منه، وعرضه على مجلس الوزراء.يشار إلى أن النتائج المالية لعام 2018 تظهر أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بلغت 0.91% في العام 2018 مقارنة بـ 0.9% في العام 2017، وتستهدف الهيئة فى استراتيجيتها للقطاع المالي غير المصرفي خلال الأربع خلال السنوات الأربع القادمة؛ الوصول بمساهمة القطاع إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.ويستعرض موقع "صدى البلد" أهم ملامح قانون التأمين الموحد، الذى انتهت منه الرقابة المالية أغسطس الماضى.