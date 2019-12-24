جرعة قانونية.. للقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة.. ميعاد الإذن بزيارة المحبوس وانتهاء مدة الحبس

-يبلغ من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام

-يرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة





يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس في أي وقت من تاريخ صدور أمر الحبس أو مدة ، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض، حسبما أكد تامر الباشا، المحامى والخبير القانوني.





وقال تامر الباشا إنه يتم استئناف أمر الحبس الاحتياطي، أو مد هذا الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير في قلم كتاب النيابة على النموذج المعد لذلك "نموذج رقم 13 نيابة"، ويجب ألا تتجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثماني وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به، ويجوز التقرير بالاستئناف منذ صدور هذا الأمر وقبل أن تتم إجراءات إعلان المتهم به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه في حالة مد الحبس الاحتياطي.





وأضاف: "ويرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا عن النيابة أو عن قاضي التحقيق أو عن القاضي الجزئي، ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، إذا كان أمر مد الحبس صادرا عن محكمة الجنح المستأنفة منعقدة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان أمر الحبس أو مدة صادرا عن محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة التي تخصص في محكمة الجنايات لذلك، ويجب أن تلاحظ أنه يجب الإفراج فورا عن المتهم إذا لم يفصل في الطعن في أمر الحبس الاحتياطي أو مده خلال 48 ساعة من تاريخ رفع الطعن".





المواعيد المتعلقة بالحبس الاحتياطي

يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه.





ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.





ميعاد الإذن بزيارة المحبوس احتياطيًا

تنص مادة 140 على أنه لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.





مواعيد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي

مادة 142: ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.





على أنه في مواد الجنح الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.





مواعيد تجديد حبس المتهم

مادة 143: إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدير أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددًا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.





ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة أشهر، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.





وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.





ميعاد إفراج قاضي التحقيق عن المتهم المحبوس احتياطيا

مادة 144: لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.





فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا عن محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.





ميعاد تقديم المتهم للكفالة





مادة 146 يجوز تعليق الإفراج المؤقت، في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما، على تقديم كفالة.





ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.





ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:





أولا/ المصاريف التي صرفتها الحكومة.





ثانيا/ العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.





وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.





مادة 147: يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.





ويجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.





مادة 148: إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.





ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.





مواعيد تقديم المتهم لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة

مادة 149: لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.





وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.





ميعاد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بإعادة حبس المتهم احتياطيًا

مادة 150: الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا قويت الأدلة ضده أو مخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.





مواعيد الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات

مادة 151: إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.





وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.





وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.





مدة نفاذ الأمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا

مادة 201 الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.





ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة أخرى.





مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطيًا وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد

مادة 202: إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.





وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.





ميعاد عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة

مادة 203: إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.





ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا

مادة 204: للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.





ميعاد استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الإفراج

مادة 168: لا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد.



