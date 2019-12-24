انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لهندسة الطاقة بجامعة أسوان .. صور

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لهندسة الطاقة، والذى تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر الجارى .
وقد حضر المؤتمر الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عادل زين، عميد كلية هندسة الطاقة ورئيس المؤتمر ، والدكتور وليد أنيس نائب رئيس المؤتمر، والدكتور طارق هجرس سكرتير عام المؤتمر ، والدكتورة إلهام إبراهيم نائب رئيس مجلس الطاقة العالمى.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل زين رئيس المؤتمر أن كلية هندسة الطاقة بـ جامعة أسوان من أوائل المؤسسات التعليمية الهندسية على مستوى جنوب الصعيد حيث أنشئت عام 1989، وأن مؤتمر هندسة الطاقة يعد مؤتمرًا رائدًا فى جنوب الصعيد يختص بجميع مجالات هندسة الطاقة حيث تم إطلاقه أول مرة عام 2008 ثم توالى عقد المؤتمر الثانى والثالث والرابع أعوام 2010 ، 2015 ، 2017 .
وأوضح عادل زين بأن المؤتمر يعتبر بمثابة منتدى تبادل الأفكار والمعلومات حول الموضوعات الحالية المتعلقة بهندسة الطاقة، وكذلك الموضوعات المستقبلية ، كما أن المؤتمر يوفر فرصة جيدة فى مجال الصناعة فى تفاعل مباشر مع الباحثين الجامعيين ومصنعى وموزعى معدات الطاقة ، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بأنظمة الطاقة والقضايا البيئية.
وقال نائب رئيس الجامعة بأن جامعة أسوان إستطاعت أن تحصد المركز الأول عالميًا فى الإسترشادات البحثية ، وظهرت أسوان ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم ما بين 25 ألف جامعة حيث أن البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها .
وقد حضر المؤتمر الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عادل زين، عميد كلية هندسة الطاقة ورئيس المؤتمر ، والدكتور وليد أنيس نائب رئيس المؤتمر، والدكتور طارق هجرس سكرتير عام المؤتمر ، والدكتورة إلهام إبراهيم نائب رئيس مجلس الطاقة العالمى.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل زين رئيس المؤتمر أن كلية هندسة الطاقة بـ جامعة أسوان من أوائل المؤسسات التعليمية الهندسية على مستوى جنوب الصعيد حيث أنشئت عام 1989، وأن مؤتمر هندسة الطاقة يعد مؤتمرًا رائدًا فى جنوب الصعيد يختص بجميع مجالات هندسة الطاقة حيث تم إطلاقه أول مرة عام 2008 ثم توالى عقد المؤتمر الثانى والثالث والرابع أعوام 2010 ، 2015 ، 2017 .
وأوضح عادل زين بأن المؤتمر يعتبر بمثابة منتدى تبادل الأفكار والمعلومات حول الموضوعات الحالية المتعلقة بهندسة الطاقة، وكذلك الموضوعات المستقبلية ، كما أن المؤتمر يوفر فرصة جيدة فى مجال الصناعة فى تفاعل مباشر مع الباحثين الجامعيين ومصنعى وموزعى معدات الطاقة ، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بأنظمة الطاقة والقضايا البيئية.
وفى نفس السياق أشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتطوير البحث العلمى للجامعة ، وتتضمن عدة محاور أهمها تطوير البنية التحتية والمعامل البحثية ورصد جوائز للبحث العلمى، علاوة على إستقطاف الطلاب الوافدين وهناك نحو 700 طالب وافد من دول شقيقة ، بجانب استضافة المؤتمرات العلمية الدولية، لأنها تدعم البحث العلمى وترتقى بالتصنيف.
وقال نائب رئيس الجامعة بأن جامعة أسوان إستطاعت أن تحصد المركز الأول عالميًا فى الإسترشادات البحثية ، وظهرت أسوان ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم ما بين 25 ألف جامعة حيث أن البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها .