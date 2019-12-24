أخطر وأشهر 10 حوادث هزت الرأي العام خلال 2019 في بني سويف

حوادث بنى سويف خلال 2019

- حاول يمسك إيد مرات أخويا .. التفاصيل الكاملة لمقتل فلاح على يد شاب ببني سويف

- توفيق واخواته ماتوا يا وجع القلب.. 3 أشقاء يسقطون ضحية خزان صرف صحى ببني سويف

- سفاح النساء ببني سويف.. قتل 4 مسنات للاستيلاء على أموالهن

- بحجة إخراج الجن.. فاطمة فتاة مريضة نفسيا راحت ضحية للشعوذة أمام أسرتها ببني سويف

- الدم بقي ميه.. ابن يقتل والده لعدم مساعدته في الزواج

- ما دخلوش دنيا.. وفاة عروسين في تسرب غاز بمنزلهما بـ بني سويف

- بعد فشله في اغتصابها.. شاب يقتل زوجة والده

- بعد إقرار أثريتها.. غلق مركز غسيل كلوي ببني سويف بداخله 135 تمثالا

- قفزا من أعلى الكوبري.. غرق شقيقين في نيل بني سويف

- إصابة 150 تلميذا باشتباه تسمم ببني سويف .. ووزيرة الصحة تطمئن عليهم بالزيارة .



شهدت محافظة بني سويف العديد من الحوادث التي هزت الرأي العام ولا سيما القتل داخل الأسرة أو الإغتصاب أو الانتحار بين الشباب خلال عام 2019 يرصدها موقع صدي البلد في التقرير التالي





أقدم سائق على قتل فلاح، مستخدما سلاحا ابيض " سكين"، عقب محاولته الإمساك بيد زوجة شقيقه داخل منزلها بمركز إهناسيا غرب بني سويف، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته داخل مستشفى بني سويف التخصصي، وضبطت قوات الشرطة المتهم في الواقعة، وقررت النيابة العامة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



حاول يمسك إيد مرات أخويا .. التفاصيل الكاملة لمقتل فلاح على يد شاب ببني سويف



البداية حينما تلقى اللواء زكريا صالح مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد استقبال المستشفى المركزي فلاحا مصابا بجرح نافذ بالظهر بالجانب الأيسر يدعى" ص . ك . ع" 46 عاما، فلاح، مقيم العزبة الغربية بقصر الباسل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.



توفيق واخواته ماتوا يا وجع القلب.. 3 أشقاء يسقطون ضحية خزان صرف صحى ببني سويف



لقي 3 أشقاء، مصرعهم، وأصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، غرقا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض، وسط حالة من الذعر إنتابت أهالي القرية، لفشلهم في إنقاذ الضحايا.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية "طما فيوم" التابعة لدائرة المركز، بسقوط عدد من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين.

وبالإنتقال والفحص، تبين أنه اثناء قيام 3 أشقاء تطهير خزان صرف صحي بقرية إنهار عليهم، ولقوا مصرعهم في الحال، وهم: توفيق وحسين وربيع .. فوزي توفيق، 45 سنة، وشقيقيه "حسين" 35 سنة، و"ربيع" 27 سنة، وأصيب 4 آخرون من أهالي القرية، اثناء محاولتهم إنقاذ المتوفين، هم: رجب أحمد قطب، وسيد حسين محمد، ومحمد صميدة محفوظ، وحسان عبد النبي حسين، جميعهم يقيمون بذات القرية.



السفاح



رصدت الأجهزة الأمنية 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات ارتكابها.



وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو (مسجل خطر - مزارع - مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز "مسجل جنائى سرقات مواشى" وسبق اتهامه فى 36 قضية"سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب").



خروج العفاريت



في واقعة ليست بجديدة من نوعها، قامت أسرة بتعذيب سيدة حتى الموت بحجة إخراج الجن "العفريت" بعد إقناعها بأنها ممسوسة من الجن لأنها تعاني من اضطرابات نفسية فى بنى سويف.



ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة لاعتقادهم بإصابة المجني عليها بمس جن ومعالجتها روحانيًا.



وتمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، من ضبط 3 سيدات وموظف، لاشتراكهم في جلسة روحانية، لاستخراج "جن" من ربة جسد منزل، ما تسبب في وفاتها عقب الاعتداء عليها بالضرب، في أماكن متفرقة من الجسم، وأمرت النيابة العامة، بحبسهم على ذمة التحقيقات.



كانت البداية، بتلقي اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا من "حسن. أ"، 33 عامًا، نجار، مقيم قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، بوفاة زوجته "فاطمة. ق"، 22 عامًا، ربة منزل.



وتبين من التحريات الأولية، والانتقال والفحص ومناظرة الجثة، أن المتوفاة بكامل ملابسها بداخل غرفة نومها بالطابق الأول، وبها إصابات ظاهرية، عبارة عن كدمات باليد اليمنى والصدر، وجروح وسحجات متفرقة في الجسم.



كما تبين من التحريات، أنه أثناء عودة زوج المجني عليها من عمله، فوجئ بزوجته ملقاة على الأرض داخل المنزل ومتوفاة، وأنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت تعالج لدى أحد الأطباء، وتوقفت عن العلاج منذ حوالي 3 سنوات.



كما تبين بتوقيع الكشف الطبي عليها، بمعرفة مفتش الصحة، وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة، للانتقال لمكان البلاغ والمعاينة.



ووجه مدير أمن بني سويف، إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث للوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 7843 إداري مركز شرطة.



وباستكمال التحريات، والبحث تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب، مدير مباحث مدير مباحث المديرية، وقيادة العميد طارق عيسى، رئيس مباحث المديرية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "سكينة. م"، 48 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة 6 أكتوبر بالجيزة، ولها محل إقامة آخر قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، وتربطها صلة قرابة بزوج المتوفاة.



وشقيقتها "فاتن. م"، 50 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، و"محمد. أ"، 36 عامًا، موظف بشركة خاصة، مقيم قرية جزيرة المساعدة، شقيق زوج المجني عليها، وزوجته "هبة. ع"، 31 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى.



وكشفت التحريات إقدام المتهمين على عقد جلسة علاج روحاني، لاعتقادهم بإصابة المجني عليها بمس "جن" ، وعلاج الأولى لها روحانيا، بعقد جلسة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقفزهم على جسدها، واستخدام ملعقة ساخنة على النار، ووضعها على أماكن متفرقة من جسدها، لتسهيل خروج الجن من تلك الأماكن، فحدثت إصاباتها التي أودت بحياتها.



وأشارت التحريات إلى ضبط المتهمين، واعترافهم بارتكاب الواقعة، وتأييد مضمون التحريات.







الدم بقي ميه



لقي فلاح في العقد السابع من عمره مصرعه على يد ابنه ، إثر إطلاق النار عليه من خرطوش لرفضه مساعدته في مصروفات الزواج .



تلقى مركز شرطة بني سويف إخطارا من مستشفى بني سويف العام بوصول محمد إسماعيل سيد صفي الدين" فلاح 53 سنة، مقيم قرية إهناسيا الخضراء ،دائرة المركز جثة هامدة مصابا بطلق خرطوش بالصدر وجرح قطعي أعلى وخلف الرأس وما قرره نجل المجني عليه حاصل على دبلوم 24 سنة مقيم بذات العنوان أنه حال عودتهما من واجب عزاء بدائرة مركز أهناسيا أمام قرية الديابية يستقلان دراجة بخارية قيادته استوقفاهما شخصان مجهولان يستقلان موتوسيكل وتعدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه وأطلق صوبه عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته

وأشار نجل المجني عليه في أقواله، إلى أن الجناة اعتدوا عليه بالضرب؛ فسقط مغشيًا عليه بجوار والده، ولاذوا بالفرار بعد استيلائهم على مبلغ مالي كبير كان بحوزة والده.



تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني الذي كان برفقته .



واعترف الابن بارتكاب الواقعة وقيامه الادعاء كذبًا بقيام مجهولين باستيقافهما والتعدي على والده وذلك لسوء معاملة والده له وكثرة توبيخه له أمام أهل القرية.



وأفاد بأنه أثناء عودتهما من واجب العزاء طلب المتهم من والده بيع مساحة من الأرض الزراعية خاصته ومساعدته بمبلغ مالي لإتمام زواجه فرفض المجني عليه طلب نجله وقام بتوبيخه والتعدي على نجله بعصا "عكاز " كانت بيده مما أثار غضب المتهم فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابة والده التي أودت بحياته.



وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة "فرد خرطوش " وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات



" ما دخلوش دنيا."



توفي عروسان مختنقين، اليوم الجمعة، متأثرين بإصابتهما، وأصيب 4 آخرون، إثر تسريب غاز منزلي، داخل شقتهما بمنزل أسرة الزوج، بقرية "قــاي" في إهناسيا ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بإصابة 6 من عائلة واحدة بقرية قاي باختناق إثر إستنشاقهم غاز فى المنزل وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم، حيث توفي اثنان منهم مختنقين.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع داخل أحد منازل قرية "قاي" بمركز إهناسيا، نتيجة تسريب غاز منزلي، ونتج عنها وفاة عروسين هما: "محمد أ.م.س" 27 سنة، و"علا ر.ق" 18 سنة، وأصيب 4 آخرون من ذات الأسرة، هم: "فاطمة.س.ع" 60 سنة، "وليد.أ.م" 37 سنة، "أميرة.ج.د" 20 سنة، " نورا ع.م" 25 سنة، أثناء محاولتهم إنقاذ العروسين.



تم إيداع جثتي العروسين المتوفين، بمشرحة المستشفى التخصصي، وتم إسعاف المصابين الأربعة، وحالتهم الآن مستقرة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم جثتي المتوفين لأسرتهما لدفنهما، بعد تصريح النيابة العامة بذلك.



"بعد فشله في اغتصابها.. شاب يقتل زوجة والده"



أقدم شاب فى العقد الثانى من عمره على التخلص من زوجة أبيه لتهديدها له بفضح أمره أمام والده بعدما حاول التعدى عليها والتحرش بها داخل منزل والده.



وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من العقيد محمود مهنى مأمور مركز شرطة ببا يفيد إبلاغ مصطفى .س مقيم دائرة المركز بعثورة على زوجته "نعمة .ر " 27 سنة ربة منزل جثة هامدة داخل فراشها بمنزلهما بمنطقة طراد النيل بمدينة ببا.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفاه تبين وجود آثار خنق وأن هناك شبهة جنائية أدت إلى الوفاة.



دلت تحريات المباحث أن وراء الجريمة عصام . م. س 17 سنة نجل زوج المجنى عليها والذى اعترف أنه حاول التحرش بزوجة أبيه داخل غرفتها والتعدى عليها جنسيا إلا أنها رفضت ومنعته وهددته بفضح أمره أمام زوجها حيث أقدم على التخلص من زوجة أبيه بخنقها داخل فراش نومها قبل مجيء والده وفضح أمره.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



أثار داخل مركز غسيل كلوي "



أقرت اللجنة الأثرية المشكلة برئاسة عمر محمد زكى مدير عام آثار بنى سويف أثرية 135 قطعة "منهم ١٢٢ عملة معدنية" من أصل 431 قطعة تم ضبطها مساء أمس مخبأة داخل كراتين فى أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.



من ناحيته أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، أن النيابة العامة قررت غلق مركز خاص للغسيل الكلوي، عقب ضبط لجنة من العلاج الحر قطع وتماثيل أثرية بداخله، وتم نقل 22 حالة من المرضى كانوا يتلقون جلسات الغسيل الكلوي بالمركز إلى وحدات غسيل الكلى بالفشن وسدس بببا .

وكانت النيابة العامة في بني سويف قررت، الخميس، إيداع القطع الأثرية التى عثر عليها داخل مركز طبي خاص للغسيل الكلوى بمركز الفشن جنوب بنى سويف، بالمخزن الأثري بإهناسيا المدينة غرب بني سويف، بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار على فتح المخزن، فضلا علي إعدام قطع أخرى غير أثرية مقلدة عثر عليها داخل المركز الطبي.



كما كشفت اللجنة الأثرية المشكلة من النيابة العامة ببني سويف، فى المحضر رقم 5062 لسنة 2019، في واقعة العثور على صناديق خشبية بداخلها تماثيل ولوحات يشتبه في أثريتها داخل مركز طبي للغسيل الكلوي بمركز الفشن، برئاسة عمر زكي، وكيل وزارة الآثار ببني سويف، 45 قطعة أثرية، عملة صغيرة الحجم من المعدن تعود للعصر البطلمي، و46 قطعة عملة من المعدن متوسطة الحجم تتراوح متوسط قطرها 2 سم، تعود للعصر البيزنطي، و31 قطعة عملة مختلفة الحجم ترجع للعصر الروماني، وتبين أن هناك صندوقا خشبيا مفككا إلى أجزاء وفي حالة سيئة وبه كسور وشروخ وعليه نقوش ويرجع للعصر الروماني.



وكشفت المعاينة الأثرية وجود قناع يمثل وجه رجل ذي شعر أسود يعود للعصر اليوناني، و6 وجوه خشبية بها بعض الألوان مختلفة المقاسات وترجع للعصر المتأخر، وهناك تابوت خشبي مكون من جزئين له غطاء وقاعدة عليه بعض الكتابات الهيروغلفية يرجع للعصر المتأخر.



كما كشفت اللجنة وجود 3 ثماثيل خشبية تمثل هيئة آدمية، وتمثال خشبي متوسط الحجم، وهو على هيئة آدمية بالوضع الأوزيري، به شروخ كثيرة وترجع للعصر المتأخر.



كما تبين للجنة وجود 157 حبة من عقد، زرقاء اللون، حديث الصنع غير أثرية، وعقد آخر مكون 44 حبة، حديث الصنع، غير أثرية، و44 تمثالا مقلدا لتماثيل صغيرة ومتوسطة الحجم، وتمثال على شكل رأس آدمي تبين أنه من الجبس غير أثري، وجزء صغير من الفخار حديث الصنع وغير أثرى، و9 ثماثيل من الخشب مختلفة الأحجام والأشكال غير أثرية، و13 عملة معدنية غير أثرية، وتمثال من الخشب لسيدة عليها ألوان حديثة، وتمسك بيدها طائرا، غير أثري، و5 أوانٍ من النحاس حديثة الصنع، وتمثال من النحاس ولوحة من الجبس عليها كتابات ونقوش، و14 تمثالا من جبس مختلفة الأشكال والأحجام حديث الصنع، ورأس من الجبس حديث الصنع وغير أثرية. كانت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، قد اكتشفت عددا من التماثيل التي يُشتبه في أثريتها، داخل مركز طبي خاص للغسيل الكلوي بمركز الفشن جنوب بني سويف.



"غرق شقيقين في النيل "

تكثف قوات وحدة الإنقاذ النهري ببني سويف جهودها لانتشال جثتي شقيقين غرقا، عقب قيامهما بالقفز من أعلى الكوبري العلوي، في مياه في نهر النيل، بدائرة قسم أول مدينة بني سويف.



وكان اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بورود بلاغًا عن حالتي غرق في مياه في نهر النيل، بدائرة قسم أول مدينة بني سويف.

وانتقل العميد محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبدالسلام، رئيس مباحث المديرية، وضباط وقوات وحدة الإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتبين من المعاينة التي أجراها المقدم محمود الشريف، رئيس مباحث قسم بني سويف، غرق "محمد ح.م" 17 سنة، وشقيقه حسين، 17 سنة طالب، يقيمان عزبة علي سليمان، بني سويف.



وبسؤال شهود العيان من أصدقائهما، أقروا بأن الشقيقين أعتليا السور الحديدي للكوبري وقفزا في مياه النيل، ولم يخرجا إلى الآن، ولم يتهم والدهما أحد بالتسبب في غرق نجليه ونفي الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.



وكلفت وحدة الإنقاذ النهري بموالاة البحث واتخاذ اللازم نحو انتشال جثتي الغريقين وباشرت التحقيق بإشراف المحامي العام لنيابات بني سويف.



إصابة 150 تلميذا باشتباه تسمم



شهدت محافظة بني سويف إصابة 60 تلميذا بتسمم غذائي، بمدرسة محمد على بقرية الجفادون بالفشن ، جنوب المحافظة ، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لإجراء فحوصات طبية لهم وعمل غسيل معدة.



وأكد عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه فور الإبلاغ عن الحالات، انتقل وقيادات مديرية الصحة إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم إتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها "اشتباه في تسمم غذائي" وما يستلزم من إجراء فحوصات وتحاليل شاملة وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب.



