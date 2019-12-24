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أصل الحكاية

التوبيخ لعبد الحفيظ والعقوبة لـ الثلاثي| لماذا مُنع مرتضى وفرج عامر ورضا عبد العال من مزاولة النشاط الرياضي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:53 م
مرتضى منصور وفرج
مرتضى منصور وفرج عامر وسيد عبد الحفيظ
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أحمد سالم
على المستطيل الأخضر تحتدم المنافسات بين الفرق في سباق الدوري المصري ودوري الدرجة الثانية، لكن ما يلي صافرة الحكم تبدأ مباريات أخرى بالتصريح والهجوم اللفظي والتجاوزات بين الخصوم.

ما يوجه إلى المنافسين والحكام من انتقادات يخرج من خانة الانتقاد إلى التجاوز، وهو ما دفع اتحاد الكرة للتدخل من أجل فرض عقوبات رادعة على المخالفين من خلال منعهم من حضور بعض المباريات وفرض غرامات مالية.

مرتضى منصور رئيس الزمالك

وجه مرتضى منصور عقب تعادل فريقه مع نادي سموحة انتقادات لاذعة للفريق المنافس، واتهمه بتعمد عمل سحر لمنع قبول أهداف، مدللا على ذلك بصورة على هاتفه قال إنها تحتوي على قفل تم تعليقه في الشبكة، وكتب عليها آيات قرآنية بالمقلوب.

وهاجم مرتضى منصور رئيس لجنة الحكام جمال الغندور وحكم المباراة قائلا إنه تغاضى عن ضربة جزاء للزمالك، كذلك منح الفريق المنافس ضربة حرة بالخطأ بدلا من احتسابها للزمالك.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس، الاثنين، منع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

فرج عامر رئيس نادي سموحة

لا يفوِّت فرج عامر رئيس نادي سموحة الفرصة دون توجيه انتقادات لاذعة للحكام بعد مباريات سموحة، وهو ما فعله عقب مباراة أسوان في الدوري العام التي انتهت بهدف لصالح سموحة لكنها شهدت طرد إبراهيم حسن، مدير الكرة.

ورفض فرج عامر قرارات التحكيم خلال المباراة، وهو ما عرضه لتوقيع عقوبة عليه من اتحاد الكرة بعد الاطلاع على ما ورد في تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات.

وتقرر منع فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسيء لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

رضا عبد العال مدرب بلدية المحلة

العقوبة الثالثة طالت رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق ومدرب بلدية المحلة الحالي، بسبب مشاغباته ضد حكم المباراة في مباراة الفريق أمام غزل المحلة والتي انتهت بخسارته.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

لا يتوانى مدير الكرة في النادي الأهلي عن توجيه انتقادات للتحكيم في معظم مباريات الأهلي، وكذلك إطلاق التعليقات الساخرة من قرارات الحكام في المباريات.

تصريحات عبد الحفيظ لم ترتق إلى حد التجاوز لكنها وضعته تحت طائلة التوبيخ من اتحاد الكرة، حيث قررت لجنة الانضباط توبيخ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

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