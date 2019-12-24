برئاسة النقيب ومجلسه.. «المهندسين» تحقق العديد من الإنجازات خلال 2019.. زيادة المعاشات إلى 800 جنيه.. وتحقيق فائض للنقابة 187 مليون جنيه.. وتطوير ملف التعليم الهندسي

مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين:

افتتاح معمل هندسي بأسيوط خلال أسبوعين نتوقع زيادة المعاشات خلال عام 2020 مدة فترة تلقى الطلبات لـ 6 أشهر لتلقى طلبات التصالح مع مخالفات البناء





شهدت نقابة المهندسين على مدار عام 2019 العديد من الإنجازات برعاية المهندس هانى ضاحى ومجلسه، وتوجت تلك الإنجازات بمشروع إسكان النقابة والذى يت تسليم الوحدات منه ، كذلك تطوير ملف التعليم الهندسي ، وزيادة المعاشات والعديد من الإنجازات الأخرى التى لم تشهدها النقابة على مدار الـ 20 سنة الماضية .





وفى هذا الصدد ، رصدنا التقرير التالى لرصد حصاد نقابة المهندسين خلال عام 2019 .





أكد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين ، والمقرر الإعلامي للنقابة وممثل هيئة المكتب باللجنة المركزية لقانون التصالح علي مخالفات البناء، أنه من أهم إنجازات النقابة خلال عام 2019 هو فوزها برئاسة شمال إفريقيا لاتحاد المنظمات الأفريقية الهندسية.





وأكد "شفيق" فى حوار خاص لـ "صدى البلد" ، أن النقابة وقعت عدة بروتوكولات مع عدة دول إفريقية منها تنزانيا ، وأوغندا ، وروندا ، وزامبيا وهذا يعد من أهم إنجازات النقابة خلال 2019 أيضًا .





ونوه "أمين صنوق النقابة " إلى أن تم افتتاح معمل شنايدر بالمنوفية وبصدد فتح معمل ثالث بأسيوط خلال أسبوعين ، إضافة إلى التوسع فى التدريب للمهندسين كما يتم الإستعانة بمدربين ذو كفاءة عالية .





وقال إنه تم تدريب عدد كبير من المهندسين الأفارقة فى المعامل الهندسية، مع زيارة المشاريع العملاقة التى تتم فى مصر مثل محور روض فرج لنقل الحبرة إلى بلادهم عند العودة .





ولفت إلى أن النقيب المهندس هانى ضاحى وقع بروتوكول مع ألمانيا للإستعانة بمهندسين مصريين بشرط إجادة اللغة الألمانية وبالتالى توفير فرص عمل جديدة للمهندسين بالخارج .





كما أكد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين والمقرر الإعلامي للنقابة وممثل هيئة المكتب باللجنة المركزية لقانون التصالح علي مخالفات البناء، أن من أهم ما أنجزته النقابة خلال عام 2019، هو عرض قانون النقابة على مجلس النواب والذى تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان.





وأوضح "شفيق" فى حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن القانون بصدد عرضه فى جلسة عامة بالبرلمان للموافقة عليه، لافتًا إلى أن آخر جلسة كانت في 16 نوفمبر الماضي، وتمت المناقشات بين عدد من النواب ووفد من النقابة برئاسة المهندس هانى ضاحى.





ونوه "أمين صندوق النقابة " إلى أنه هذا القانون سيفيد النقابة فى عدة أمور من أهمها زيادة الموارد وبالتالى زيادة المعاشات، والتوسع فى تدريب المهندسين، وتغيير وسيلة الانتخابات، زيادة أعداد أعضاء المجلس.





وقال إن هذه التعديلات ستعود بالخير على المهندسين وكذلك أعضاء النقابة، مع زيادة الموارد ؛ حيثُ أنه مازالت النقابة تعانى من قلة الموارد.





وأكد أن النقابة برئاسة هانى ضاحى تسعى دائمًا إلى زيادة المعاشات لأن مبلغ الـ 800 جنيه كمعاش للمهندسين لا يليق بمكانتهم، ونسعى لزيادته خلال 2020.

فيما قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين ، و المقرر الإعلامي للنقابة وممثل هيئة المكتب باللجنة المركزية لقانون التصالح علي مخالفات البناء ، إن النقابة برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين أنجزت مالم يتم إنجازه خلال 20 عامًا .





ونوه "شفيق" فى حوار خاص لـ "صدى البلد" ، إلى أنه تم اعتماد ميزانية 2018 فى أول مارس 2019 وتم الإعلان فيها عن تحقيق فائض 187 مليون جنيه بعد عجز 222 مليون جنيه .





وأشار "أمين صنوق النقابة " إلى أن النقيب سعى إلى زيادة المعاشات خلال هذا العام ليصل إلى 800 جنيه بدلًا من 700 جنيه .





وعلى نفس السياق ، قال إنه من أهم حصاد عام 2019 هو التواصل بين النقابة ووزارة التعليم العالى لمنع تراخيص المعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات قادمة ، وعلى ألا يتعدى الفارق بين كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والمعاهد الهندسية الـ 10% .





ولفت إلى أن هناك متابعات دورية على تلك المعاهد من قبل لجان متخصصة، لافتا إلى أن المجلس السابق حاول خلال الـ 4 سنوات الماضية إلغاء المعاهد الخاصة ولكنه لم يوفق فيها ، ولكن ماتم جاء بناء على العلاقات الشخصية للمهندس هانى ضاحى.





كما أكد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين، المقرر الإعلامي للنقابة وممثل هيئة المكتب باللجنة المركزية لقانون التصالح علي مخالفات البناء بنقابة المهندسين، أن مجلس البرلمان وافق على عدة تعديلات فى قانون التصالح مع مخالفات البناء من أجل تذليل عدة عقبات كانت تواجه تطبيق القانون.





وأوضح "شفيق" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أهم تلك التعديلات استثناء التجمعات القروية من شرط طلاء المبانى، وبالتالى يمكن التصالح معها.





وأشار "أمين صنوق النقابة" إلى أن القانون كان محددا بالتصالح مع المخالفات منذ عام 2008، ولكن صدرت تعديلات بعدم تحديد تاريخ معين للتصالح مع مخالفات البناء.





وقال إن من أهم التعيلات أيضًا خصم المبلغ الذى سبق وسدده المتصالح مع مخالفات البناء، وذلك ضمن أحكام قضائية.



