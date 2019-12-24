أول تعليق كويتي بعد الاتفاق التاريخي مع السعودية

في أول تعليقٍ لها على الاتفاق التاريخي الذي جرى توقيعه بين دولتي مجلس التعاون الخليجي العربي السعودية والكويت، اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية، الحدث كبيرًا يؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقيين.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية، إن توقيع الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة يعتبر تجسيدا للعلاقات الأخوية التي تجمع السعودية والكويت.



ووقعت دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم الثلاثاء اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية ومذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة السعودية تتعلق بإجراءات استئناف الانتاج النفطي لدى الجانبين، وفق ما ذكرت وكالة كونا الكويتية.



وقد وقع الاتفاقية الملحقة عن الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي وعن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة ، كما وقع سموه مذكرة التفاهم مع نظيره معالي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي.



وقد أكد الجانبان ان توقيع الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم يعد تجسيدا للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية.



حضر مراسم التوقيع السفير خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية و الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وأعضاء الوفد السعودي المرافق واللجان المختصة في كلا البلدين الشقيقين إضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.