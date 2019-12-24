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فن

Review لفيلم عالمي.. خدمة صحفية جديدة من موقع صدى البلد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:50 م
Review about Irishman
Review about Irishman Movie
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محمد نبيل - شروق إبراهيم
أطلق موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة صحفية جديدة لقرائه، تتمثل في برنامج فني يستعرض الجديد في السينما العالمية، من خلال فيديو سريع يستعرض معلومات مهمّة عن فيلم عالمي، ابتداءً من طاقم العمل، مرورًا بردود الفعل حوله، وانتهاءً بآراء النقاد حوله.

وبدأنا عرض أولى حلقات البرنامج تحت عنوان Review about Irishman Movie أمس الاثنين، عبر قناتنا على موقع اليوتيوب وحصد الفيديو إعجاب العديدين من المشاهدين.

Review about Irishman Movie من إعداد محمد نبيل وتقديم شروق إبراهيم وتصوير أبانوب نبيل ومونتاج هبة سمير، على أن نواصل عرض فيلم جديد كل أسبوع.

بدأ البرنامج بفيلم Irishman تحديدا لأنه فرض نفسه على أغلب ترشيحات موسم الجوائز، فضلا عن أنه الفيلم الذي وقع عليه الاختيار لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحادية والأربعين.

فيلم Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج المخرج الشهير مارتن سكورسيزي، الحاصل على جائزة أوسكار.
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