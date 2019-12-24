54 % من قراء صدى البلد يتوقعون هزيمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

تنطلق اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف، مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.



وتوقع 54 % من قراء "صدى البلد" تعادل أو هزيمة الزمالك ليكمل سلسلة الهزائم والأداء السيئ، بينما توقع 36 % فوزه.





ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام السابعة والنصف مساءً، على استاد السلام، وتُنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.



يحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 14 نقطة، متساويًا في النقاط مع الإنتاج الحربي الذي يتواجد في المركز السادس.



وتُمثل مباراة اليوم، اختبارا مهما لكتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في ظل بحثهم عن استعادة نغمة النتصارات، بعد تفريطهم في 5 نقاط بآخر مباراتين أمام طلائع الجيش ثم سموحة.



