للمرة الأولى منذ نصف قرن .. فرنسا تشتري سلاحا إسرائيليا

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا عادت للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، لشراء أسلحة ومعدات عسكرية من إسرائيل، وأن القرار الفرنسي بشراء الأسلحة، يأتي بعد الحصار الذي فرضه الجنرال شارل ديجول على إسرائيل في حرب يونيو 1967.



وقالت الصحيفة إن "فرنسا قررت شراء حاملة جند روبوتية، ستنقل الجنود والجرحى والذخيرة والمعدات العسكرية، كجزء من العمليات العسكرية الفرنسية ضد المتطرفين الإسلاميين".



وأفادت "معاريف" العبرية بأن فرنسا ستشتري من 5-8 روبوتات من شركة روبوتيم الإسرائيلية، وهي روبوتات يمكنها حمل 800 طن من البضائع ويمكنها نقل الجنود والجرحى والذخيرة والمعدات العسكرية، مشيرة إلى أن فرنسا أعربت عن رغبتها بشراء هذه الروبوتات، بعد الحادث الذي قتل فيه 13 جنديا فرنسيا، في تصادم طائرتي هليكوبتر في أفريقيا.